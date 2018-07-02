Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Ağrı'da 18 gün önce Ramazan Bayramı'nın birinci günü kaybolan Leyla Aydemir'den acı haber geldi. Küçük Leyla dedesinin köyünde ölü bulundu.
Ağrı'nın merkeze bağlı Bezirhane köyünde, 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir'i arama çalışmaları 18 gündür devam ediliyordu. Leyla için AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timinin ve korucular seferber olmuştu.
Leyla'yı arama çalışmalarını sürdüren Van AFAD ekipleri, bugün Leyla'nın cansız bedenini kaybolduğu köyde Kurudere mevkiinde dere kenarında bulundu.
Minik Leyla'nın cansız bedeni evinin bulunduğu noktadan 3 km uzakta bulundu. Bölgenin daha önce didik didik arandığı belirtildi. Cansız bedeninin bugün oraya bırakıldığı belirtiliyor
İHA muhabirinin NTV canlı yayından verdiği bilgilere göre Minik Leyla'nın bedeninin toprağa gömülü şekilde bulunduğu ve ekipler tarafından topraktan çıkarıldığı öğrenildi.
Köy içerisindeki metruk yapılar, kuyular, dere ve sazlık alanlar gibi yerlerde aramalar, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri "Mavi" ile "Modül" ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JAK) bağlı 10 kişilik arama kurtarma ekibinin katılımıyla yapılmıştı.
Leyla'nın bulunabilmesi için şu ana kadar gelen ihbarların tümünü değerlendiren özel ekip, yaptığı çalışmalarda ihbarların asılsız olduğu sonucuna ulaştı.
Ağrı kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çifti, bayramda çocukları Leyla Aydemir'i de yanlarına alarak 15 kilometre uzaklıktaki Bezirgan Köyü'ne gitti. Köy mezarlığını ziyaretlerin ardından Nihat Aydemir, kızını babasına ait evin önüne bırakıp içeri girdi. Yaklaşık 15 dakika sonra evden çıkan baba bir daha Leyla Aydemir'e ulaşamadı. Minik Leyla 18 gündür her yerde aranıyordu.
Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.
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