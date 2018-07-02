Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Ağrı'da 18 gün önce Ramazan Bayramı'nın birinci günü kaybolan Leyla Aydemir'den acı haber geldi. Küçük Leyla dedesinin köyünde ölü bulundu.

LEYLA 18 GÜNDÜR ARANIYORDU

Ağrı'nın merkeze bağlı Bezirhane köyünde, 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir'i arama çalışmaları 18 gündür devam ediliyordu. Leyla için AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timinin ve korucular seferber olmuştu.

KAYBOLDUĞU KÖYDE DERE KENARINDA BULUNDU

Leyla'yı arama çalışmalarını sürdüren Van AFAD ekipleri, bugün Leyla'nın cansız bedenini kaybolduğu köyde Kurudere mevkiinde dere kenarında bulundu.

BULUNDUĞU BÖLGE DAHA ÖNCE ARANDI

Minik Leyla'nın cansız bedeni evinin bulunduğu noktadan 3 km uzakta bulundu. Bölgenin daha önce didik didik arandığı belirtildi. Cansız bedeninin bugün oraya bırakıldığı belirtiliyor

MİNİK LEYLA'YI TOPRAĞA GÖMMÜŞLER

İHA muhabirinin NTV canlı yayından verdiği bilgilere göre Minik Leyla'nın bedeninin toprağa gömülü şekilde bulunduğu ve ekipler tarafından topraktan çıkarıldığı öğrenildi.

KÖY İÇERİSİ DİDİK DİDİK ARANMIŞTI

Köy içerisindeki metruk yapılar, kuyular, dere ve sazlık alanlar gibi yerlerde aramalar, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri "Mavi" ile "Modül" ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JAK) bağlı 10 kişilik arama kurtarma ekibinin katılımıyla yapılmıştı.