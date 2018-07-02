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Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 18:08 | Son Güncelleme

Ağrı'da ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde 18 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, kaybolduğu köyde ölü bulundu. Ekipler bugün küçük Leyla'nın cansız bedenine ulaştı. İHA muhabirinin NTV'ye verdiği bilgilere göre Minik Leyla'nın cansız bedeninin evinin 3 km uzaklığında toprağa gömülü şekilde bulunduğu ve ekipler tarafından topraktan çıkarıldığı öğrenildi. Bölgenin daha önce didik didik arandığı belirtildi. Leyla'nın bedeninin bugün oraya bırakıldığı tahmin ediliyor

Ağrı'da 18 gün önce Ramazan Bayramı'nın birinci günü kaybolan Leyla Aydemir'den acı haber geldi. Küçük Leyla dedesinin köyünde ölü bulundu.

LEYLA 18 GÜNDÜR ARANIYORDU

Ağrı'nın merkeze bağlı Bezirhane köyünde, 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir'i arama çalışmaları 18 gündür devam ediliyordu. Leyla için AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timinin ve korucular seferber olmuştu.

KAYBOLDUĞU KÖYDE DERE KENARINDA BULUNDU

Leyla'yı arama çalışmalarını sürdüren Van AFAD ekipleri, bugün Leyla'nın cansız bedenini kaybolduğu köyde Kurudere mevkiinde dere kenarında bulundu.

BULUNDUĞU BÖLGE DAHA ÖNCE ARANDI

Minik Leyla'nın cansız bedeni evinin bulunduğu noktadan 3 km uzakta bulundu. Bölgenin daha önce didik didik arandığı belirtildi. Cansız bedeninin bugün oraya bırakıldığı belirtiliyor

MİNİK LEYLA'YI TOPRAĞA GÖMMÜŞLER

İHA muhabirinin NTV canlı yayından verdiği bilgilere göre Minik Leyla'nın bedeninin toprağa gömülü şekilde bulunduğu ve ekipler tarafından topraktan çıkarıldığı öğrenildi.

KÖY İÇERİSİ DİDİK DİDİK ARANMIŞTI

Köy içerisindeki metruk yapılar, kuyular, dere ve sazlık alanlar gibi yerlerde aramalar, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri "Mavi" ile "Modül" ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JAK) bağlı 10 kişilik arama kurtarma ekibinin katılımıyla yapılmıştı.

GELEN İHBARLARIN ÇOĞU ASILSIZ ÇIKTI

Leyla'nın bulunabilmesi için şu ana kadar gelen ihbarların tümünü değerlendiren özel ekip, yaptığı çalışmalarda ihbarların asılsız olduğu sonucuna ulaştı.

EVİN KAPISINDA OYUN OYNARKEN KAYBOLMUŞTU

Ağrı kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çifti, bayramda çocukları Leyla Aydemir'i de yanlarına alarak 15 kilometre uzaklıktaki Bezirgan Köyü'ne gitti. Köy mezarlığını ziyaretlerin ardından Nihat Aydemir, kızını babasına ait evin önüne bırakıp içeri girdi. Yaklaşık 15 dakika sonra evden çıkan baba bir daha Leyla Aydemir'e ulaşamadı. Minik Leyla 18 gündür her yerde aranıyordu.

AĞRI VALİSİ AÇIKLAMA YAPACAK

Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

minik leyla

Leyla Aydemir

küçük leyla öldü mü?

AYRINTILAR GELECEK...


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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Başımız saolsun Allah ailesine sabır versin..
4 yaşındaki bir çocuktan hangi varlık bir şey isteyebilir.. nasıl ya nasıl.. buna hangi vicdan dayanır.. anlam veremiyorum.. artık çocuklarımız sokakta oynayamayacak mı.. bu nasıl bir şey ya.. çocuklarımızın canını, namusunu çalmasınlar diye, çocuklarımızın çocukluklarınımı ellerinden alalım.. bu ülkede, çocukta olmak zor.. Diğer her şey gibi..!!!!!
Bu ülkede kaybolanın cansız bedenine ulaşılıyor.
Bu yavrulara nasıl kıyıyorlar canavar insanlar. Yahu Devlet katilleri öldüremiyorsa verin ben öldüriyim ya yazıklar olsun. Başlicam avrupa birliği uyum yasaları çerçevesinedeee bilmem nesinede. Çıkarın meydanlara idam hakedip içeride yatanları bi kan gölüne dönsün meydanlar yoksa temizlenmicek bu olaylar dahada artacak çünkü biz kısas yapmadığımız için Allah bize bu müsibetleri daha çok veriyor. ACİL İDAM ACİLLL!
yazık ya Allah başa vermesin
allah ailesine sabır nasip etsin. zor bi durum
ne büyük acı allah rahmet eylesin
Kimyasal hadım için veya daha ağır cezalar için hükümetimiz neyi bekliyor acaba ?? Kaç çocuğum daha ölmesi gerek !! Allah belanızı versin. Hiç bir yorumumu onaylamayan editör bunuda onaylamazsan sende aynı saftasın!!!!
Ahhhh melek
Belliydi zaten. Yazik
Rabbi onu Cennetine almayı taktir etti. Çünkü bu dünya o güzel gözleri haketmeyecek kadar kirliydi artık.
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