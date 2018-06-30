Ağrı'da kaybolan minik Leyla'yı bulmak için avcılar Batman'dan Ağrı'ya geldi

Çalışmalara katılmak üzere Batman'dan gelen gönüllü 5 avcı, sabah saatlerinde arama çalışmalarını sürdüren AFAD ve Türk Kızılayı ekiplerine destek verdi.

Minik Leyla'yı bulmak için Batman'dan Ağrı'ya geldiler!

1 / 9 HERHANGİ BİR İZE RASTLAYAMADILAR Köyün 3 kilometre dışındaki dere ve çevresinde Leyla Aydemir'i arayan AFAD, Türk Kızılayı ve gönüllü avcılar, herhangi bir ize rastlayamadı. Köy dışarısında arama çalışmaları dere yataklarının kontrol edilmesiyle son bulurken, köy içerisinde de yine ekipler rutin arama faaliyetini yerine getirdi.

2 / 9 ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRECEK Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri "Mavi" ile "Modül", İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 11 kişiden oluşan özel ekip ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JAK) bağlı 10 kişilik arama kurtarma ekibinin arama çalışmalarının ise akşam saatlerine kadar süreceği bildirildi.

3 / 9 "SANKİ KIZIMIN KAYBOLDUĞUNU HİSSETTİM" Gönüllü avcılardan Kozluk Avcılar Derneği Başkan Yardımcısı Ziyattin Haşemi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, minik Leyla'yı bulmak ve diğer derneklere örnek olabilmek amacıyla Ağrı'ya geldiklerini söyledi.

4 / 9 Avcılık nedeniyle arazide deneyime sahip olduklarını ve bunu Leyla'yı bulmakta kullanabileceklerine inandıklarını ifade eden Haşemi, şunları belirtti:

5 / 9 "Biz gönüllü 5 kişiyiz. Ekibimiz fazla, ancak 5 kişi gelip aramalara katıldık. İnşallah güzel bir netice alırız.

6 / 9 Leyla'nın kaybolduğunu ilk duyduğumuzda her insanın, her babanın hissettiğini hissettik.

7 / 9 Sanki kızımın kaybolduğunu hissettim. Bir nebze de olsa ailesinin acısını paylaşmak için burada bulunmaya karar verdik."

8 / 9 Haşemi, 2 veya 3 gün daha aramalara destek vermek için köyde olacaklarını sözlerine ekledi.