HABER

Ağrı'da Leyla'nın atleti bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 14:52 | Son Güncelleme

Ağrı’da bayramın ilk günü kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan minik Leyla’nın atleti geçtiğimiz günlerde elbiselerinin bulunduğu tarlada bulundu.

Ağrı'da Leyla'nın atleti bulundu

Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın birinci gününde Bezirhane köyünde kaybolan ve arama kurtarma çalışmalarının 18’nci gününde cansız bedeni dere kenarında bulunan 3 buçuk yaşındaki Leyla Aydemir köyde toprağa verilmişti. Cesedinin bulunduğu alana 200 metre yakınlıkta bulunan bir tarlada minik Leyla’nın bazı elbiseleri bulunmuştu.

ATLETİ TARLADA BULUNDU

Günlerdir tarlada ve bölgede çalışma yapan jandarma ve AFAD ekipleri bugün sabah saatlerinde minik Leyla’ya ait atleti tarlada buldu. Olay yeri inceleme ekibi tutanak eşliğinde atleti teslim adlı.

TOKASI VE MUSKASI ARANIYOR

Tarlayı çembere alan ve didik didik arayan ekipler tarafından şimdi de Leyla’nın tokasının ve muskasının aradığı öğrenildi.

Minik Leyla'nın babası Nihat Aydemir’de atletin bulunduğu tarlaya gitti.

İHA

PARTNERSadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Saniyeler sonrası inanılmaz! Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Saniyeler sonrası inanılmaz!
Türel'den Kılıçdaroğlu'na tazminat davasıTürel'den Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
Bakan Pakdemirli: Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile sıçrama yapacağız (2)Bakan Pakdemirli: Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile sıçrama yapacağız (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Leyla

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Bakan Soylu 'Eren Bülbül' mesajıyla duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

Bakan Soylu 'Eren Bülbül' mesajıyla duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

Son dakika! Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı

Son dakika! Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Manavgat ve Torbalı'da orman yangını

Manavgat ve Torbalı'da orman yangını

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar

15 Temmuz Pazar günü metrobüs çalışıyor mu? İBB'den son dakika metrobüs açıklaması

15 Temmuz Pazar günü metrobüs çalışıyor mu? İBB'den son dakika metrobüs açıklaması

Sürmene’deki kazada Dr. Semanur Ayaydın hayatını kaybetti

Sürmene’deki kazada Dr. Semanur Ayaydın hayatını kaybetti

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan flaş 15 Temmuz önerisi: Yeniden araştırılsın

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan flaş 15 Temmuz önerisi: Yeniden araştırılsın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.