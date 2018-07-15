Ağrı'da Leyla'nın atleti bulundu

Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın birinci gününde Bezirhane köyünde kaybolan ve arama kurtarma çalışmalarının 18’nci gününde cansız bedeni dere kenarında bulunan 3 buçuk yaşındaki Leyla Aydemir köyde toprağa verilmişti. Cesedinin bulunduğu alana 200 metre yakınlıkta bulunan bir tarlada minik Leyla’nın bazı elbiseleri bulunmuştu.
ATLETİ TARLADA BULUNDU
Günlerdir tarlada ve bölgede çalışma yapan jandarma ve AFAD ekipleri bugün sabah saatlerinde minik Leyla’ya ait atleti tarlada buldu. Olay yeri inceleme ekibi tutanak eşliğinde atleti teslim adlı.
TOKASI VE MUSKASI ARANIYOR
Tarlayı çembere alan ve didik didik arayan ekipler tarafından şimdi de Leyla’nın tokasının ve muskasının aradığı öğrenildi.
Minik Leyla'nın babası Nihat Aydemir’de atletin bulunduğu tarlaya gitti.
İHA
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