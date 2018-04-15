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Son dakika! Ağrı Dağı'nda 8 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 15:49 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Ağrı Dağı'nda gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede çıkan çatışmada dün 2 asker şehit düşmüştü.

Son dakika! Ağrı Dağı'nda 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ağrı Doğubayazıt ilçesi Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli gerçekleştirdiği operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Dün Doğubeyazıt'ta çıkan çatışmada 2 asker şehit olmuştu.

DHA

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