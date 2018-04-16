HABER

Ağrı Dağı'nda PKK'ya büyük şok! Kritik isim öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 17:38 | Son Güncelleme

Ağrı'da 2 askerin şehit olduğu Ağrı Dağı bölgesinde sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlerden çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Öldürülen 15 teröristten birinin Cizre ve Sur’da eylemlere katılan PKK’nın sniperi (keskin nişancı) olduğu belirlendi.

Ağrı Dağı'nda PKK'ya büyük şok! Kritik isim öldürüldü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 askerin şehit olduğu Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen hava destekli operasyonda son 11 günde 1’i sağ olmak üzere toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 2 adet M16 tüfek, 1 adet Zagros tüfek, 1 adet Biksi makineli tüfek, 1 adet Kannas keskin nişancı tüfeği, 2 adet roketatar, 2 adet Kalaşnikof tüfek, 1 adet tabanca, 7 adet el bombası ve silahlara ait çok sayıda mühimmat ile el telsizi ele geçirildi. Sağ olarak yakalanan bir teröristin İl Jandarma Komutanlığındaki sorgusu devam ederken, öldürülen teröristlerden birinin Cizre ve Sur’daki eylemlere katılan PKK’nın keskin nişancısı olduğu belirlendi.

SÖZDE AĞRI DAĞI SORUMLUSU DA ÖLDÜRÜLDÜ

Son 11 gün içerisinde operasyonda ölü ele geçirilen teröristler arasında İçişleri Bakanlığının 'mavi' kategoride arananlar listesinde olan sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu Osman Özel de yer alıyor.

İHA

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!
Ülke karıştı! Ortalık savaş alanına döndüÜlke karıştı! Ortalık savaş alanına döndü
PKK'ya büyük şok! Kritik isim öldürüldüPKK'ya büyük şok! Kritik isim öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Dağı PKK terörist Osman Özel sniper keskin nişancı

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Hülya Avşar 'Selfi' için banyodan paylaştı

Hülya Avşar 'Selfi' için banyodan paylaştı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
KANDIRILMIŞ İNSANLAR GELİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNE TESLİM OLUN EVİNİZE YUVANIZA DÖNÜN SİZLERİ HEP ÖNE SÜREN ÖLÜME GÖNDEREN KANDİLDEKİ KAHPELER ORADA KEYİF ÇATIYOR SİZLER HİÇ UĞRUNA ÖLÜYORSUNUZ KARŞINIZDA BÜYÜK BİR DEVLET VAR İYİ DÜŞÜNÜN DERİM. ÜLKE ORDU DEVLET GERİ ADIM ATMAZ BİZLER ÖLÜRSEK ŞEHİT KALIRSAK GAZİLİĞE İNANMIŞ İNSANLARIZ
Diğer Haberler
Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması!

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması!

İstanbul'da kimyasal paniği! AFAD ekipleri inceliyor

İstanbul'da kimyasal paniği! AFAD ekipleri inceliyor

Haydarpaşa Garı'nda yangın!

Haydarpaşa Garı'nda yangın!

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Hollanda'da kriz son anda önlendi! Türkiye Konsolosluğu'na saldıracaklardı

Hollanda'da kriz son anda önlendi! Türkiye Konsolosluğu'na saldıracaklardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.