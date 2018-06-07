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Ağrı Dağı'nda 5 teröristin etkisiz hale getirilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 01:22 | Son Güncelleme

Ağrı Valiliği: - "F-16 savaş uçağı ile 6 Haziran 2018 saat 22.55 sıralarında yurt içine girdikleri tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir"

Ağrı Dağı'nda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonlar devam ediyor.

Ağrı Valiliğince yapılan açıklamada, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 6 Haziran 2018 tarihinde saat 17.00 sıralarında 4-5 PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubunun İran'dan, Doğubayazıt ilçesi Uzunyazı köyü At Vadisi kullanarak yurt içine giriş yaptıkları bilgisi HKBF ile bildirilmiştir. Düzenlenen hava harekatı neticesinde, F-16 savaş uçağı ile 6 Haziran 2018 saat 22.55 sıralarında yurt içine girdikleri tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."

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5 terörist etkisiz hale getirildi Ağrı operasyon

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