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Ağrı Dağı'nda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Yusuf Şek'in "Aranan Teröristler Listesi"nde kırmızı kategoride yer aldığı belirlendi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 18:58 | Son Güncelleme

Ağrı Dağı'nda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Yusuf Şek'in "Aranan Teröristler Listesi"nde kırmızı kategoride yer aldığı belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Dağı'ndaki terör operasyonu Yusuf Şek

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