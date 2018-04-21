HABER

Ağrı Dağı'nda terör örgütü PKK'nın sorumlularına ağır darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 19:43 | Son Güncelleme

Ağrı Dağı'nda bir süre önce yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen 16 terörist arasında yer alan ve 23 ayrı terör eyleminden aranan Yusuf Şek'in, terör örgütü PKK'nın sözde Serhat eyaleti genel sorumlusu olduğu ve Aranan Teröristler Listesi'nin kırmızı kategorisinde yer aldığı belirlendi - Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terör örgütü PYD'nin sözde Kobani genel sorumlusu iken PKK/KCK terör örgütü üst yönetimince sözde Erzurum eyaleti genel sorumlusu olarak görevlendirilen Suriye uyruklu Sultan Mahmut, bir diğerinin de örgütün sözde Serhat eyaleti kadın yapılanması genel sorumlusu Seyran Çomak olduğu anlaşıldı - Örgütün yurt içindeki en aktif sorumlularından Şek, Mahmut ve Çomak'ın etkisiz hale getirilmesiyle terör yapılanmasına ağır darbe indirildi

ERZURUM (AA) - TUNCAY BEKAR - Ağrı Dağı'nda bir süre önce yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen 16 terörist arasında yer alan ve 23 ayrı terör eyleminden aranan terörist Yusuf Şek'in, terör örgütü PKK'nın sözde Serhat eyaleti genel sorumlusu olduğu ve Aranan Teröristler Listesi'nin kırmızı kategorisinde yer aldığı belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca 6-16 Nisan tarihlerinde Ağrı Dağı bölgesinde yürütülen hava destekli operasyonun ardından, etkisiz hale getirilen biri sağ 16 teröristin kimliklerinin belirlenmesi için güvenlik güçlerince çalışma yapıldı.

Çalışmalar sonucu, ölü ele geçirilen PKK'lı teröristlerden birinin, örgütün sözde "Serhat eyaleti genel sorumlusu" olan ve İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nin kırmızı kategorisinde yer alan "Yaşar" kod adlı Iğdır Aralık nüfusuna kayıtlı Yusuf Şek (44), bir diğerinin ise örgütün sözde Serhat eyaleti YJA-Star (Kadın Yapılanması) Genel Sorumlusu olan ve Aranan Teröristler Listesi'nin mavi kategorisinde yer alan Van Başkale nüfusuna kayıtlı "Berwar" kod adlı Seyran Çomak (34) olduğu anlaşıldı.

- Terör örgütü PYD'nin sözde Kobani genel sorumlusu etkisiz hale getirildi

Bu teröristlerden birinin de terör örgütü PYD'nin sözde Kobani genel sorumlusu iken terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst yönetimince sözde Erzurum eyaleti genel sorumlusu olarak görevlendirilen, Suriye uyruklu "Cimşit Ali Asker" kod adlı Sultan Mahmut (35) olduğu saptandı.

Örgütün sözde Erzurum eyaleti genel sorumlusu olan Mahmut'un, Bingöl'e geçmek için bölgede bulunduğu öğrenildi.

- Terör örgütünün yurt içindeki en aktif sorumluları

Örgütün yurt içindeki en aktif sorumlularından olan teröristler Şek, Mahmut ve Çomak'ın etkisiz hale getirilmesiyle terör yapılanmasına ağır darbe indirildi.

Teröristlerden Şek'in 1992 yılında terör örgütüne katıldığı ve 23 ayrı terör eyleminden dolayı arandığı belirtildi.

Terörist Şek'in 2 Ağustos 2015'te Karabulak Jandarma Karakol Komutanlığına yönelik bombalı araçlı saldırı, 8 Eylül 2015 tarihinde Iğdır Dilucu sınır kapısında görevli 13 polisin şehit edilmesi, 30 Ağustos 2016'da Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı kırsalında 12 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 10 Eylül 2016'da Tendürek Dağı Karakuş tepe üs bölgesinde 8'i güvenlik korucusu olmak üzere 9 personelin şehit edilmesi eylemlerinin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu öğrenildi.

Bu teröristin söz konusu eylemlerin yanı sıra Ağrı, Van, Iğdır, Erzurum, Diyarbakır, Bingöl, Kars, Bitlis ve Ardahan'da birçok terör eylemi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Terör örgütü PKK başta olmak üzere teröristlere yönelik operasyonların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Ünlü yıldız seks tarikatı üyesi çıktı! Gözaltına alındıÜnlü yıldız seks tarikatı üyesi çıktı! Gözaltına alındı
Kulisleri hareketlendirecek çözüm süreci yazısıKulisleri hareketlendirecek çözüm süreci yazısı
Motosikletli sapık kameraya yakalandıMotosikletli sapık kameraya yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Dağı Cimşit Ali Asker Seyran Çomak Sultan Mahmut Yusuf Şek

En Çok Okunan Haberler

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

Zeynep Beşerler'in bu görüntüleri olay oldu

Zeynep Beşerler'in bu görüntüleri olay oldu

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek

24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 'Herkes boyunun ölçüsünü alacak'

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 'Herkes boyunun ölçüsünü alacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, NTV canlı yayınında 24 Haziran'daki erken seçimle ilgili çarpıcı açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, NTV canlı yayınında 24 Haziran'daki erken seçimle ilgili çarpıcı açıklamalar

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

Amasya'da yol kontorolünde fark edildi! Jandarma lüks araca el koydu

Amasya'da yol kontorolünde fark edildi! Jandarma lüks araca el koydu

Yaz bir tülü gelmiyor! Kars'tan sonra Van da beyazlara büründü

Yaz bir tülü gelmiyor! Kars'tan sonra Van da beyazlara büründü

Ağrı'da kırmızı listede yer alan terörist öldürüldü

Ağrı'da kırmızı listede yer alan terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.