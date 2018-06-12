Ağrı Dağı'ndaki terör operasyonu

Ağrı Dağı'nda bir süre önce etkisiz hale getirilen 5 teröristten 3 tüfek, bir roketatar, 4 el bombası ve 100 fişek ele geçirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı timlerince 6 Haziran'da Doğubayazıt ilçesi Güngören köyü Sütçü mezrası kırsalında tespit edilen 5 teröristin, F-16 savaş uçaklarınca düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilmesi sonrası bölgede arama tarama faaliyeti yürütüldü.
Mehmetçik'in yaptığı aramalarda, etkisizleştirilen teröristlere ait birer adet kalaşnikof piyade tüfeği, biksi makineli tüfek, M-16 tüfek ve bir RPG-7 roketatar, 4 el bombası ve 100 fişek ele geçirildi.
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