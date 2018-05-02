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Ağrı Dağı'nın küçük sakinleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 11:11 | Son Güncelleme

Sahip olduğu flora ve fauna ile birbirinden farklı yaban hayvanına ev sahipliği yapan Ağrı Dağı'nda yaşayan Anadolu yer sincapları, görenlerin ilgisini çekiyor - Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Türkoğlu: - "Ağrı Dağı'nın bu tür hayvanlara yaşam alanı sunmasının nedenini, bereketli topraklarının flora, fauna ve besin zinciri açısından zengin olmasına bağlıyoruz" - Doğa fotoğrafçısı Demirel: - "Bu sincaplar insanların pek rastlamadığı türler olduklarından dolayı görenlerin de ilgisini çekiyor. Yaban hayatı fotoğrafçıları ve doğa fotoğrafçıları için oldukça güzel bir konu"

BÜLENT MAVZER - Türkiye'nin yaban hayatı açısından en önemli merkezlerinden olan ve rakımı sebebiyle "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı, Anadolu yer sincaplarına da ev sahipliği yapıyor.

İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında bulunan Ağrı Dağı'nda, başta kuş türleri olmak üzere yırtıcılar, memeliler ve sürüngenlerin yanı sıra birçok kemirgen türü de yaşıyor.

Sahip olduğu flora ve fauna dolayısıyla yaban hayvanlarına eşine nadir rastlanır bir yaşam alanı sunan binlerce dönümlük arazide çoğu insanın daha önce görmediği hayvan türleri de barınıyor.

Bölgede yaşayan fakat nadir rastlanan türlerden olan ve AA muhabiri tarafından görüntülenen Anadolu yer sincapları da ilginç yaşantısı ile görenlerin dikkatini çekiyor.

Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sincap türünün geniş bir coğrafyada yaşayan fakat pek rastlanmayan bir tür olduğunu söyledi.

Türkoğlu, "Bunlar genellikle Kafkasya bölgesinden başlayıp Irak, Suriye taraflarına ve Filistin'e kadar uzanmakta olan bölgede bulunan bir hayvan türüdür. Türkiye'de ise genellikle İç Anadolu bölgesi ile Kars, Erzurum, Iğdır ve Ağrı tarafında yaşamaktadır." dedi.

Anadolu yer sincaplarının Ağrı Dağı ve çevresini tercih etmek için birçok nedenin olduğunu aktaran Türkoğlu, "Bunlar genellikle kurak olan bölgeleri tercih ederler, su ve nemden uzak olan yerlerde, insanlarla iç içe yaşamayı özümsemiş bir hayvan türüdür. Bunların özellikle bu aylarda görülmelerinin sebebi yılın yarısını uykuda geçirmelerindendir. Beslenme için ağırlıklı olarak otları tercih ederler ama yiyecek bulamadıkları zaman sümüksü böceklerle ve kuş yavrularıyla beslenirler." diye konuştu.

- "Daha iyi bir toprak yapısının olmasını sağlıyorlar"

Türkoğlu, Anadolu yer sincaplarının bölgenin görsel güzelliğine katkı sunmasının yanı sıra doğaya da birçok faydası olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu sincaplar toprağın havalanmasını ve koridorların oluşmasını sağlayarak daha iyi bir toprak yapısının olmasını sağlıyor. Ağrı Dağı'nın bu tür hayvanlara yaşam alanı sunmasının nedenini, bereketli topraklarının flora, fauna ve besin zinciri açısından zengin olmasına bağlıyoruz."

Yöre sakinlerinden İsmail Palay da "Sincaplar yöreye gelen insanların dikkatini çekiyor. İnsanlara alışmışlar, iç içe olmuşlar, insandan kaçmıyorlar. Kimse onlara zarar vermiyor hatta millet burada mangal yapınca sincaplar mangal artıklarından beslenebiliyor." dedi.

- "Yaban hayatı ve doğa fotoğrafçıları için oldukça güzel bir konu"

Bölgede doğa fotoğrafçılığı yapan İdris Demirel ise özellikle bahar aylarında görülebilen yer sincaplarıyla ilgili fotoğraf çalışması yaptıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Bölgede birbirinden farklı yaban hayvanları ve kuş türlerine yönelik fotoğraf çalışmaları yapıyoruz. Sincaplar da fotoğrafladığımız türler arasında yer alıyor. Sincap fotoğrafı çalışmalarımızda çok iyi görseller elde ediyoruz. Bu sincaplar insanların pek rastlamadığı türler olduklarından dolayı görenlerin de ilgisini çekiyor. Yaban hayatı fotoğrafçıları ve doğa fotoğrafçıları için oldukça güzel bir konu. Doğa fotoğrafı tutkunları Ağrı Dağı eteklerinde, Iğdır'da ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bu hayvanlarla ilgili fotoğraf çalışması yapabilir."

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