Ağrı Dağı'nın küçük sakinleri

BÜLENT MAVZER - Türkiye'nin yaban hayatı açısından en önemli merkezlerinden olan ve rakımı sebebiyle "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı, Anadolu yer sincaplarına da ev sahipliği yapıyor.

İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında bulunan Ağrı Dağı'nda, başta kuş türleri olmak üzere yırtıcılar, memeliler ve sürüngenlerin yanı sıra birçok kemirgen türü de yaşıyor.

Sahip olduğu flora ve fauna dolayısıyla yaban hayvanlarına eşine nadir rastlanır bir yaşam alanı sunan binlerce dönümlük arazide çoğu insanın daha önce görmediği hayvan türleri de barınıyor.

Bölgede yaşayan fakat nadir rastlanan türlerden olan ve AA muhabiri tarafından görüntülenen Anadolu yer sincapları da ilginç yaşantısı ile görenlerin dikkatini çekiyor.

Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sincap türünün geniş bir coğrafyada yaşayan fakat pek rastlanmayan bir tür olduğunu söyledi.

Türkoğlu, "Bunlar genellikle Kafkasya bölgesinden başlayıp Irak, Suriye taraflarına ve Filistin'e kadar uzanmakta olan bölgede bulunan bir hayvan türüdür. Türkiye'de ise genellikle İç Anadolu bölgesi ile Kars, Erzurum, Iğdır ve Ağrı tarafında yaşamaktadır." dedi.