Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'da ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 3,5 yaşındaki kız çocuğu Leyla Aydemir’i arama çalışmaları havadan ve karadan aralıksız sürdürülüyor. Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir'in bulunması amacıyla köy ve çevresindeki arazi, kanal, dere ve foseptik çukurları üzerinde yoğunlaşan çalışmalar devam ediyor.

Jandarma ve AFAD ekipleri ile güvenlik korucularının sürdürdüğü arama çalışmalarında, köydeki ahır, çatı, odunluk, tandır evleri ile su dolu çukurlar, su deposu, dere ve kanallar, Ağrı Belediyesine ait vidanjörle boşaltılıp kontrol edildi.

AFAD ve jandarma ekipleri, bir taraftan da il merkezine doğru 15 kilometrelik yolu drone desteğiyle taradı. Geniş ve uzun arazide boyu aşan buğday tarlalarını arama köpeklerini kullanarak kontrol eden ekipler, akşam saatlerine kadar çalışmalarını sürdürecek. Ağrı’dan da Bezirhan köyüne gelen yüzlerce vatandaş arama çalışmalarına katıldı.