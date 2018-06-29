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Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi! Tek tek boşaltılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 09:57 | Son Güncelleme

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Ramazan Bayramı’nın birinci günü ailesiyle gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 3 buçuk yaşındaki Leyla Aydemir’i bulmak için arama kurtarma çalışmalarında 15’inci güne girerken, köyde birçok yeri defalarca arayan ekipler bugün de şüpheleri üzerine tüm kuyuları vidanjörle boşalttı.

Ağrı’da ailesiyle birlikte bayramlaşmak için gittiği Bezirhane köyünde 15 dakika içerisinde ortadan kaybolan minik Leyla için köy ve çevresinde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda 15’inci güne girilirken Leyla’ya dair hiçbir ize rastlanamadı.

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Kızlarının kaçırıldığını düşünen aile Leyla’dan gelecek güzel haberi bekliyor. Sabah saatlerinde çalışmalarına başlayan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde bulunan Jandarma Arama Kurtarma ekibi, Van ve Ağrı AFAD ekipleri, Kızılay ve UMKE ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam etti. İlk olarak dere kenarları, köprü altları ve sazlık alanları arayan ekipler sonuca ulaşamayınca daha sonra ikiye ayrıldı.

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Bir ekip tarım arazilerinde arama yaparken, AFAD ve Kızılay ekipleri köyde bulunan tüm kuyuları Ağrı Belediyesine ait vidanjörle boşalttı. Ekipler boşaltılan kuyularda kürek ve dirgenlerle Leyla’yı aradı. Kuyulardan da bir ize rastlamayan ekipler daha sonra metruk evler, tandırlık ve ahırları ‘Mavi’ isimli köpekle aradı ancak herhangi bir sonuç elde edilemedi. Leyla’yı bulmak için yoğun çaba sarf eden ekipler çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Leyla Aydemir Kayıp kız çocuğu Ağrı

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Yüce ALLAHIM ailesine sabır versin inşallah zor yahu zor. bi evladın ana-babasının ölümünü unutması olanak da bi ana-babanın evladını unutması imkansız
allahım yardımcısı olsun inşallah tez zamanda bulunur dualarımız sana leyla kızım
İlk bakmanız gereken yerlere en son mu bakıyorsunuz?
Ülke seferber oldu. Tüm işlerde böyle birlik beraberliğimiz bozulmasın. O minnacık kızı kaçıranlar yakalandığında linç edilmeli.
Ailedeki erkekleri sorgulasınlar. Bayram günü kimlerle görüştülerse onları . Allah vicdan merhamet versin. İnşaallah hayattadır.
Allahım sabır versin çok zor
Dualarım sizlerle RABBİM hayırlı haber verir inşallah
Sn. Reis-i Cumhurum söz verdiğiniz idam konusunda bir ilerleme bekliyoruz vatandaş olarak!Miting meydanlarında sürekli idam hakkında konustunuz söz verdiniz.Meclis gereğini yaparsa bana gelirse imzalarım dediniz ama zaten siz aynı zamanda genel başkansınız istediğiniz kanunu sizin talimatınızla meclis gündeme almak zorunda. Lütfen efendim bu acılar bir son bulsun! cezalar caydırıcı olmazsa hic bir cezanın önemi olmuyor.Saygılar
bu kadar zaman geçtiyse malesef artık zor 4 yaşında çocugu ne olursa olsun gözünün önünden ayırmayacaksın isterse en güvenilir yer olsun kim bilir ne geldi melegin başına Allah başa vermesin çok zor
gel be artık neredesin küçük kız
dün bu çocuk bulundu diye haber yapmadınız mı 15yaşında bir çocuktan bahsediyordunuz. şimdi bu haber ne.
allah yar ve yardımcıları olsun
rabbım korusun yavrucagı insanın ıcı yanıyor nasılda güzelmiş rabbım onu aılesıne bagıslasın
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