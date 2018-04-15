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Ağrı Doğubayazıt'ta il jandarma komutanlığı unsurlarınca Ağrı Dağı bölgesinde yapılan hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 15:46 | Son Güncelleme

Ağrı Doğubayazıt'ta il jandarma komutanlığı unsurlarınca Ağrı Dağı bölgesinde yapılan hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

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