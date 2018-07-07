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Ağrı, Doğubeyazıt'taki hudut birliğinde kazara el bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 22:24 | Son Güncelleme

Ağrı'da el bombasının yanlışlıkla patlaması sonucu bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı

Ağrı, Doğubeyazıt'taki hudut birliğinde kazara el bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki hudut birliğinde el bombasının kazara patlaması sonucu bir asker şehit düştü, iki asker yaralandı.

3 UZMAN ÇAVUŞ YARALANDI

AA'nın haberine göre, Küçük Ağrı Dağı mevkisindeki hudut birliğinde kazaen bir el bombasının patlaması sonucu biri ağır 3 uzman çavuş yaralandı.

Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YARALI ASKERLERDEN BİRİ ŞEHİT OLDU

Durumu ağır olan asker, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

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