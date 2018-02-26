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Ağrı Gençlik Merkezi ocak ayının en iyi gençlik merkezi seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 14:08 | Son Güncelleme

Türkiye genelindeki gençlik merkezleri arasında ocak ayının gençlik merkezi olarak seçilen Ağrı Gençlik Merkezi ödülünü aldı.Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı 81 ilde faaliyet gösteren gençlik merkezlerini daha aktif hale getirmek, gençlik merkezinde düzenlenen faaliyetlere daha fazla gencin aktif katılımını sağlamak, gençlik merkezlerinin sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerini geliştirmek, yeni projelerin ortaya çıkmasını sağlamak ve sosyal medya kullanım kalitesini arttırmak amacıyla, 2014 yılının ağustos ayından bu yana, Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü’nce her ay "Ayın Gençlik Merkezi" belirleniyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre ayın gençlik merkezi, ocak ayı için Ağrı Gençlik Merkezi olmuştu.Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda düzenlenen ödül törenine; Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Özekinci, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Ağrı Gençlik Merkezi Müdürü M.Nuri Okan ve Cevdet Erdoğmuş katıldı.

Ağrı Gençlik Merkezi ocak ayının en iyi gençlik merkezi seçildi

Türkiye genelindeki gençlik merkezleri arasında ocak ayının gençlik merkezi olarak seçilen Ağrı Gençlik Merkezi ödülünü aldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı 81 ilde faaliyet gösteren gençlik merkezlerini daha aktif hale getirmek, gençlik merkezinde düzenlenen faaliyetlere daha fazla gencin aktif katılımını sağlamak, gençlik merkezlerinin sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerini geliştirmek, yeni projelerin ortaya çıkmasını sağlamak ve sosyal medya kullanım kalitesini arttırmak amacıyla, 2014 yılının ağustos ayından bu yana, Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü’nce her ay "Ayın Gençlik Merkezi" belirleniyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre ayın gençlik merkezi, ocak ayı için Ağrı Gençlik Merkezi olmuştu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda düzenlenen ödül törenine; Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Özekinci, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Ağrı Gençlik Merkezi Müdürü M.Nuri Okan ve Cevdet Erdoğmuş katıldı. törende Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Özekinci ocak ayının gençlik merkezi seçilen Ağrı Gençlik Merkezi’ni kutlayarak birincilik ödülünü Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp’a takdim etti.
Aldıkları ödülden dolayı mutluluklarını ifade eden Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, “Gençliğe yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir. Aldığımız bu ödül bizleri daha çok gence ulaşmamıza vesile olacaktır. Gençlik Merkezi Müdürümüz M.Nuri Okan’a, gençlik liderlerimize, gönüllü gençlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Ağrı Gençlik Merkezi ocak ayının en iyi gençlik merkezi seçildi

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