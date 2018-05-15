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Ağrı iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 00:43 | Son Güncelleme

Türkiye'de iftarı en erken açacak illerden biri olan Ağrı'da Ramazan heyecanı yaşanıyor. Ağrı dağının eteklerindeki evlerden ilin her yerine evlerde iftar ve sahur hazırlıkları yapıldı. Peki 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Ağrı'da ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için insanlar saat kaçta kalkacaklar? İşte Ağrılılar için 2018'in Ramazan ayı ile ilgili detaylar...

Ağrı iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Ağrı Türkiye'nin en doğudaki illerinden biri olmasıyla Ramazan'da en erken iftar açacak illerden de biri. Ağrı'nın pek çok evinde sahur ve iftar için alışverişler yapıldı, yemekler hazırlandı. Peki 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Ağrı'da ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için insanlar saat kaçta kalkacaklar?

Ağrı için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Ağrı ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...

AĞRI 2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ

1 Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:03 04:46 12:10 16:03 19:23 20:58
2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:01 04:45 12:10 16:03 19:24 21:00
3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:00 04:44 12:10 16:03 19:25 21:01
4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 02:59 04:43 12:10 16:03 19:25 21:02
5 20 Mayıs 2018 Pazar 02:57 04:42 12:10 16:04 19:26 21:04
6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 02:56 04:42 12:10 16:04 19:27 21:05
7 22 Mayıs 2018 Salı 02:55 04:41 12:10 16:04 19:28 21:06
8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 02:54 04:40 12:11 16:04 19:29 21:08
9 24 Mayıs 2018 Perşembe 02:52 04:40 12:11 16:05 19:30 21:09
10 25 Mayıs 2018 Cuma 02:51 04:39 12:11 16:05 19:31 21:10
11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 02:50 04:38 12:11 16:05 19:31 21:12
12 27 Mayıs 2018 Pazar 02:49 04:38 12:11 16:05 19:32 21:13
13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 02:48 04:37 12:11 16:06 19:33 21:14
14 29 Mayıs 2018 Salı 02:47 04:37 12:11 16:06 19:34 21:15
15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 02:46 04:36 12:11 16:06 19:35 21:16
16 31 Mayıs 2018 Perşembe 02:45 04:36 12:11 16:06 19:35 21:17
17 01 Haziran 2018 Cuma 02:45 04:35 12:12 16:07 19:36 21:19
18 02 Haziran 2018 Cumartesi 02:44 04:35 12:12 16:07 19:37 21:20
19 03 Haziran 2018 Pazar 02:43 04:34 12:12 16:07 19:38 21:21
20 04 Haziran 2018 Pazartesi 02:42 04:34 12:12 16:07 19:38 21:22
21 05 Haziran 2018 Salı 02:42 04:34 12:12 16:08 19:39 21:23
22 06 Haziran 2018 Çarşamba 02:41 04:33 12:12 16:08 19:40 21:24
23 07 Haziran 2018 Perşembe 02:40 04:33 12:13 16:08 19:40 21:24
24 08 Haziran 2018 Cuma 02:40 04:33 12:13 16:08 19:41 21:25
25 09 Haziran 2018 Cumartesi 02:39 04:33 12:13 16:09 19:41 21:26
26 10 Haziran 2018 Pazar 02:39 04:33 12:13 16:09 19:42 21:27
27 11 Haziran 2018 Pazartesi 02:39 04:32 12:13 16:09 19:42 21:28
28 12 Haziran 2018 Salı 02:38 04:32 12:14 16:10 19:43 21:28
29 13 Haziran 2018 Çarşamba 02:38 04:32 12:14 16:10 19:43 21:29
30 14 Haziran 2018 Perşembe 02:38 04:32 12:14 16:10 19:44 21:30

AĞIZ KOKUSUNU ENGELLEMEK İÇİN KULLANILAN ŞEYLER ORUCU BOZAR MI?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

MAKYAJ YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

İki Rek'atta Bir Selâm Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı: Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır. Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke duası" okur. Sübhaneke'nin okunması bitince (cemaat ayakta başka bir şey okumaz), imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rek'ata kalkılır. Burada yine imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sûre okuyup cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaparak oturulur. Bu oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ile Rabbenâ " dualarını okuyarak selâm verirler. Böylece iki rek'at kılınmış olur. Ayağa kalkılarak tarif ettiğimiz şekilde ikişer rek'at kılınmaya devam edilerek yirmi rek'at tamamlanır. Bundan sonra üç rek'atlı vitir namazı da cemaatle kılınır.

AĞRI'NIN CAMİLERİ

Teravih namazını cemaatle kılmak için Ağrı'daki çeşitli camilerinden birine gidebilirsiniz.

RAMAZAN MESAJLARI

  • Mübarek Ramazan ayının başlamasının coşkusu ile pek çok kişi sevdiklerine, akrabalarına ve yakınlarına Ramazan mesajları gönderiyor. Biz de sizler için Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarından ve mesajlaşma araçlarından paylaşabileceğiniz Ramazan mesajları derledik.
  • Ramazan ayının verdiği bereket İftar sofralarınıza tat ve huzur getirmesi dileğiyle, Hayırlı Ramazanlar.
  • Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı'nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan…
  • 11 Ayın Sulatını Ramazan'da gönülleriniz huzur sofranız bereketli Olsun, Ramazan Ayımız Mübarek olsun.
  • Bir kez daha rahmet ve bereket ayına ulaştık. Rabbim nefsimizi terbiye ettiğimiz, feyz dolu oruçlar tutmayı nasib etsin. Hayırlı Ramazanlar.
  • Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı Ramazanlar.
  • Güzel ve iman dolu bu ayda gözlerinizde ışık, sofralarınızda iftar bereketi, evinizde mutluluk eksik olmasın. Hayırlı Ramazanlar.
  • Başı rahmet ortası merhamet sonu ise cehennemden azad olan mibarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerim.
  • Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca Ay var, ama bu ay başka, Ramazan ayının gelişi sizlere ve sevdiklerinize mutluluklar getirsin...Hayırlı Ramazanlar.
  • İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek olsun…
  • Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…

İMSAK NEDİR, NE ZAMAN BAŞLAR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

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2018 ramazan imsakiyesi Ağrı iftar vakti imsak vakti sahur

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