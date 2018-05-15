Ağrı iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Ağrı Türkiye'nin en doğudaki illerinden biri olmasıyla Ramazan'da en erken iftar açacak illerden de biri. Ağrı'nın pek çok evinde sahur ve iftar için alışverişler yapıldı, yemekler hazırlandı. Peki 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Ağrı'da ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için insanlar saat kaçta kalkacaklar?

Ağrı için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Ağrı ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...

AĞRI 2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ

1 Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:03 04:46 12:10 16:03 19:23 20:58 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:01 04:45 12:10 16:03 19:24 21:00 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:00 04:44 12:10 16:03 19:25 21:01 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 02:59 04:43 12:10 16:03 19:25 21:02 5 20 Mayıs 2018 Pazar 02:57 04:42 12:10 16:04 19:26 21:04 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 02:56 04:42 12:10 16:04 19:27 21:05 7 22 Mayıs 2018 Salı 02:55 04:41 12:10 16:04 19:28 21:06 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 02:54 04:40 12:11 16:04 19:29 21:08 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 02:52 04:40 12:11 16:05 19:30 21:09 10 25 Mayıs 2018 Cuma 02:51 04:39 12:11 16:05 19:31 21:10 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 02:50 04:38 12:11 16:05 19:31 21:12 12 27 Mayıs 2018 Pazar 02:49 04:38 12:11 16:05 19:32 21:13 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 02:48 04:37 12:11 16:06 19:33 21:14 14 29 Mayıs 2018 Salı 02:47 04:37 12:11 16:06 19:34 21:15 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 02:46 04:36 12:11 16:06 19:35 21:16 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 02:45 04:36 12:11 16:06 19:35 21:17 17 01 Haziran 2018 Cuma 02:45 04:35 12:12 16:07 19:36 21:19 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 02:44 04:35 12:12 16:07 19:37 21:20 19 03 Haziran 2018 Pazar 02:43 04:34 12:12 16:07 19:38 21:21 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 02:42 04:34 12:12 16:07 19:38 21:22 21 05 Haziran 2018 Salı 02:42 04:34 12:12 16:08 19:39 21:23 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 02:41 04:33 12:12 16:08 19:40 21:24 23 07 Haziran 2018 Perşembe 02:40 04:33 12:13 16:08 19:40 21:24 24 08 Haziran 2018 Cuma 02:40 04:33 12:13 16:08 19:41 21:25 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 02:39 04:33 12:13 16:09 19:41 21:26 26 10 Haziran 2018 Pazar 02:39 04:33 12:13 16:09 19:42 21:27 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 02:39 04:32 12:13 16:09 19:42 21:28 28 12 Haziran 2018 Salı 02:38 04:32 12:14 16:10 19:43 21:28 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 02:38 04:32 12:14 16:10 19:43 21:29 30 14 Haziran 2018 Perşembe 02:38 04:32 12:14 16:10 19:44 21:30

AĞIZ KOKUSUNU ENGELLEMEK İÇİN KULLANILAN ŞEYLER ORUCU BOZAR MI?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.