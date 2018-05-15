Ağrı iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Ağrı Türkiye'nin en doğudaki illerinden biri olmasıyla Ramazan'da en erken iftar açacak illerden de biri. Ağrı'nın pek çok evinde sahur ve iftar için alışverişler yapıldı, yemekler hazırlandı. Peki 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Ağrı'da ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için insanlar saat kaçta kalkacaklar?
Ağrı için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Ağrı ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...
|1
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:03
|04:46
|12:10
|16:03
|19:23
|20:58
|2
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:01
|04:45
|12:10
|16:03
|19:24
|21:00
|3
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:00
|04:44
|12:10
|16:03
|19:25
|21:01
|4
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|02:59
|04:43
|12:10
|16:03
|19:25
|21:02
|5
|20 Mayıs 2018 Pazar
|02:57
|04:42
|12:10
|16:04
|19:26
|21:04
|6
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|02:56
|04:42
|12:10
|16:04
|19:27
|21:05
|7
|22 Mayıs 2018 Salı
|02:55
|04:41
|12:10
|16:04
|19:28
|21:06
|8
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|02:54
|04:40
|12:11
|16:04
|19:29
|21:08
|9
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|02:52
|04:40
|12:11
|16:05
|19:30
|21:09
|10
|25 Mayıs 2018 Cuma
|02:51
|04:39
|12:11
|16:05
|19:31
|21:10
|11
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|02:50
|04:38
|12:11
|16:05
|19:31
|21:12
|12
|27 Mayıs 2018 Pazar
|02:49
|04:38
|12:11
|16:05
|19:32
|21:13
|13
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|02:48
|04:37
|12:11
|16:06
|19:33
|21:14
|14
|29 Mayıs 2018 Salı
|02:47
|04:37
|12:11
|16:06
|19:34
|21:15
|15
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|02:46
|04:36
|12:11
|16:06
|19:35
|21:16
|16
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|02:45
|04:36
|12:11
|16:06
|19:35
|21:17
|17
|01 Haziran 2018 Cuma
|02:45
|04:35
|12:12
|16:07
|19:36
|21:19
|18
|02 Haziran 2018 Cumartesi
|02:44
|04:35
|12:12
|16:07
|19:37
|21:20
|19
|03 Haziran 2018 Pazar
|02:43
|04:34
|12:12
|16:07
|19:38
|21:21
|20
|04 Haziran 2018 Pazartesi
|02:42
|04:34
|12:12
|16:07
|19:38
|21:22
|21
|05 Haziran 2018 Salı
|02:42
|04:34
|12:12
|16:08
|19:39
|21:23
|22
|06 Haziran 2018 Çarşamba
|02:41
|04:33
|12:12
|16:08
|19:40
|21:24
|23
|07 Haziran 2018 Perşembe
|02:40
|04:33
|12:13
|16:08
|19:40
|21:24
|24
|08 Haziran 2018 Cuma
|02:40
|04:33
|12:13
|16:08
|19:41
|21:25
|25
|09 Haziran 2018 Cumartesi
|02:39
|04:33
|12:13
|16:09
|19:41
|21:26
|26
|10 Haziran 2018 Pazar
|02:39
|04:33
|12:13
|16:09
|19:42
|21:27
|27
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|02:39
|04:32
|12:13
|16:09
|19:42
|21:28
|28
|12 Haziran 2018 Salı
|02:38
|04:32
|12:14
|16:10
|19:43
|21:28
|29
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|02:38
|04:32
|12:14
|16:10
|19:43
|21:29
|30
|14 Haziran 2018 Perşembe
|02:38
|04:32
|12:14
|16:10
|19:44
|21:30
AĞIZ KOKUSUNU ENGELLEMEK İÇİN KULLANILAN ŞEYLER ORUCU BOZAR MI?
Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.
Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.
MAKYAJ YAPMAK ORUCU BOZAR MI?
Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
İki Rek'atta Bir Selâm Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı: Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır. Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke duası" okur. Sübhaneke'nin okunması bitince (cemaat ayakta başka bir şey okumaz), imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rek'ata kalkılır. Burada yine imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sûre okuyup cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaparak oturulur. Bu oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ile Rabbenâ " dualarını okuyarak selâm verirler. Böylece iki rek'at kılınmış olur. Ayağa kalkılarak tarif ettiğimiz şekilde ikişer rek'at kılınmaya devam edilerek yirmi rek'at tamamlanır. Bundan sonra üç rek'atlı vitir namazı da cemaatle kılınır.
AĞRI'NIN CAMİLERİ
Teravih namazını cemaatle kılmak için Ağrı'daki çeşitli camilerinden birine gidebilirsiniz.
RAMAZAN MESAJLARI
İMSAK NEDİR, NE ZAMAN BAŞLAR?
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
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