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Ağrı merkezli 14 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 16:34 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 18 zanlıdan 8'i tutuklandı

Ağrı merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin mahrem askeri imam yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 5 Mart'ta Ağrı merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Ağrı Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet savcısınca sorgulanıp sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen 10'u ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soruşturma kapsamında aranan 2 zanlının da yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

Operasyonda, örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullanıcısı oldukları, örgütün mahrem askeri ve emniyet yapısı mensubu 20 kişiden 18'i gözaltına alınmıştı.

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Ağrı FETÖ gözaltı tutuklama

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