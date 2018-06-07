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Ağrı merkezli 5 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 16:54 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan aralarında akademisyenlerin de olduğu 9 kişi tutuklandı

Ağrı merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında öğretim üyelerinin de bulunduğu 16 kişiden 9'u tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin kamu kurumlarındaki kripto tabir edilen üyelerine yönelik Ağrı ve diğer 4 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 16 kişinin Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Ağrı Adliyesine getirilen zanlılar, Cumhuriyet savcılığınca ifadelerinin alınması sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan zanlılardan Trabzon'da ölen bir kişiye ait kimlikle yakalanan Şükrü A. ile akademisyenlerin de bulunduğu 9'u tutuklandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan diğer 7 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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