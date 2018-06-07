Ağrı merkezli 5 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Ağrı merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında öğretim üyelerinin de bulunduğu 16 kişiden 9'u tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin kamu kurumlarındaki kripto tabir edilen üyelerine yönelik Ağrı ve diğer 4 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 16 kişinin Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Ağrı Adliyesine getirilen zanlılar, Cumhuriyet savcılığınca ifadelerinin alınması sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan zanlılardan Trabzon'da ölen bir kişiye ait kimlikle yakalanan Şükrü A. ile akademisyenlerin de bulunduğu 9'u tutuklandı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan diğer 7 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Canlı yayında dehşete düşüren öz amca itirafı!
Boynuna ip bağlayıp yerlerde sürüklediler! Vahşetin sonrasında görüntüler ortaya çıktı
ABD'de bir kadın bikini çalmakla suçlandı, müşterilerin önünde çırılçıplak soyunmaya zorlandı
Cesedi bu halde bulundu! Gören dondu kaldı
Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda
11 yılda 28 kez ameliyat oldu! Barbie bebeğe benzemek isterken bakın ne hale geldi
Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...
O ülkede ateşkes iddiası!
CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk
Bir vücutta 3 DNA taşıyor! Bu Türkiye'de bir ilk...
Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!
MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum