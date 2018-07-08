HABER

Ağrı merkezli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 11:20 | Son Güncelleme

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı

Ağrı merkezli 2 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik Ağrı ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlediği bildirildi.

Operasyonlarda 10 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, "Şahıslarla 4 tüfek, 2 tabanca, bir kama, 75 tüfek fişeği, 10 tabanca mermisi, 2 cam aparat, 37,44 gram metamfetamin maddesi, 9,35 gram sentetik kannaboid maddesi, bir uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Gözaltına alınanların tamamı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı." denildi.

PARTNERKeyifler yerindeKeyifler yerinde
Son dakika! İstanbul E-5'te zincirleme kaza, trafik yoğunluğu yaşanıyorSon dakika! İstanbul E-5'te zincirleme kaza, trafik yoğunluğu yaşanıyor
Kayalıklarda mahsur kalan kedi kurtarıldıKayalıklarda mahsur kalan kedi kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı tutuklama uyuşturucu operasyonu Van

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

TRT spikeri Levent Özçelik'ten Rusya-Hırvatistan maçında 'gol' skandalı!

TRT spikeri Levent Özçelik'ten Rusya-Hırvatistan maçında 'gol' skandalı!

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul E-5'te zincirleme kaza, trafik yoğunluğu yaşanıyor

Son dakika! İstanbul E-5'te zincirleme kaza, trafik yoğunluğu yaşanıyor

Adana'da apartman aidatını ödemeyenlere yöneticiden görülmemiş 'yaptırım'

Adana'da apartman aidatını ödemeyenlere yöneticiden görülmemiş 'yaptırım'

Otobüste Brezilyalı manken Angelica Lino De Carvalho’ya taciz skandalı!

Otobüste Brezilyalı manken Angelica Lino De Carvalho’ya taciz skandalı!

Sayısal Loto sonuçları 7 Temmuz: Çift çekiliş öncesi devir!

Sayısal Loto sonuçları 7 Temmuz: Çift çekiliş öncesi devir!

Bartın Irmağı'na giren yunusu denize döndürme çalışmaları sürüyor

Bartın Irmağı'na giren yunusu denize döndürme çalışmaları sürüyor

Başbakan Yıldırım, köprüdeki intihar girişimini önledi

Başbakan Yıldırım, köprüdeki intihar girişimini önledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.