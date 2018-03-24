Ağrı Milli Eğitim Müdürü Turan’dan bıçaklanan okul müdürüne ziyaret

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Patnos ilçesine bağlı Aktepe köyünde, bir öğrencinin kardeşi tarafından sırtından bıçaklanan Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Yusuf Vural’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, şube müdürü Selahattin Bilgiç ile birlikte Patnos ilçesine bağlı Aktepe köyünde, bir öğrencinin kardeşi tarafından sırtından bıçaklanan Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Yusuf Vural’ı tedavi gördüğü Patnos Devlet Hastanesinde ziyaret etti. Okul müdürü Yusuf Vural’a geçmiş olsun dileklerinde bulunan Turan, hastane yetkililerinden okul müdürü Vural’ın sağlık durumu hakkında bilgiler aldı. Okul müdürü Vural’ın sağlık durumu iyiye gittiğini öğrenen Turan, okul müdürü Vural ile bir süre sohbet etti. Okul müdürü Vural’ın ailesiyle bir süre görüşen Turan, dün öğrencimizin kardeşi tarafindan okul müdürümüz Yusuf Vural bıçaklanmıştır. Okul müdürümüz Yusuf Vural’a karşı yapılan menfur olayı şiddetle kınıyorum. Her zaman eğitim çalışanlarımızın yanındayız. Okul müdürümüz Yusuf Vural’ın sağlık durumu iyiye gidiyor. İnşallah en kısa zamanında taburcu olur ve öğrencilerine kavuşur. Kendisine acil şifalar dilerim"dedi.

Öte yandan Ağrı Valisi Süleyman Elban, okul müdürü Vural ile görüşerek geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu öğrenildi.