HABER

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Turan’dan bıçaklanan okul müdürüne ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 17:21 | Son Güncelleme

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Patnos ilçesine bağlı Aktepe köyünde, bir öğrencinin kardeşi tarafından sırtından bıçaklanan Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Yusuf Vural’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, şube müdürü Selahattin Bilgiç ile birlikte Patnos ilçesine bağlı Aktepe köyünde, bir öğrencinin kardeşi tarafından sırtından bıçaklanan Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Yusuf Vural’ı tedavi gördüğü Patnos Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Turan’dan bıçaklanan okul müdürüne ziyaret

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Patnos ilçesine bağlı Aktepe köyünde, bir öğrencinin kardeşi tarafından sırtından bıçaklanan Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Yusuf Vural’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, şube müdürü Selahattin Bilgiç ile birlikte Patnos ilçesine bağlı Aktepe köyünde, bir öğrencinin kardeşi tarafından sırtından bıçaklanan Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Yusuf Vural’ı tedavi gördüğü Patnos Devlet Hastanesinde ziyaret etti. Okul müdürü Yusuf Vural’a geçmiş olsun dileklerinde bulunan Turan, hastane yetkililerinden okul müdürü Vural’ın sağlık durumu hakkında bilgiler aldı. Okul müdürü Vural’ın sağlık durumu iyiye gittiğini öğrenen Turan, okul müdürü Vural ile bir süre sohbet etti. Okul müdürü Vural’ın ailesiyle bir süre görüşen Turan, dün öğrencimizin kardeşi tarafindan okul müdürümüz Yusuf Vural bıçaklanmıştır. Okul müdürümüz Yusuf Vural’a karşı yapılan menfur olayı şiddetle kınıyorum. Her zaman eğitim çalışanlarımızın yanındayız. Okul müdürümüz Yusuf Vural’ın sağlık durumu iyiye gidiyor. İnşallah en kısa zamanında taburcu olur ve öğrencilerine kavuşur. Kendisine acil şifalar dilerim"dedi.
Öte yandan Ağrı Valisi Süleyman Elban, okul müdürü Vural ile görüşerek geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu öğrenildi.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Turan’dan bıçaklanan okul müdürüne ziyaret

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Turan’dan bıçaklanan okul müdürüne ziyaret

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Turan’dan bıçaklanan okul müdürüne ziyaret

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Turan’dan bıçaklanan okul müdürüne ziyaret

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

'Tek eşliliğe inanmıyorum, aldatılmayı her türlü kabul ederim'

'Tek eşliliğe inanmıyorum, aldatılmayı her türlü kabul ederim'

Azmetti bambaşka biri oldu!

Azmetti bambaşka biri oldu!

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

İlginizi Çekebilir

Star yazarı: FETÖ, Erdoğan'a AIDS virüsü ile suikast düzenlemeyi planlıyor

Star yazarı: FETÖ, Erdoğan'a AIDS virüsü ile suikast düzenlemeyi planlıyor

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Yasak aşk cinayeti! Aracını park ederken öldürüldü

Yasak aşk cinayeti! Aracını park ederken öldürüldü

Ankara - Aksaray yolunda kaza: Ölüler ve yaralılar var

Ankara - Aksaray yolunda kaza: Ölüler ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

ABD'li terörist böyle ağladı! Afrin'den kaçtı, isyan etti

ABD'li terörist böyle ağladı! Afrin'den kaçtı, isyan etti

17 yaşındaki PKK'lıdan şoke eden itiraflar

17 yaşındaki PKK'lıdan şoke eden itiraflar

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Şehit babaya ağlatan veda

Şehit babaya ağlatan veda

Çiftlik Bank'lar bitmiyor! 90 milyon TL topladılar

Çiftlik Bank'lar bitmiyor! 90 milyon TL topladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.