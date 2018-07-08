Ağrı şehidi İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Gökhan ÇELİK-Şengüler YEŞİL-Dilara ŞENKAYA/İSTANBUL,(DHA)-AĞRI Doğubeyazıt'ta şehit olan Uzman Çavuş Semih Korkut, İstanbul Merkezefendi Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Ağrı Doğubeyazıt ilçesi Kozluk karakolunda el bombasının kazayla patlaması sonucu şehit olan uzman çavuş Semih Korkut için merkez efendi camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene başta şehit ailesi olmak üzere İstanbul valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Emnşyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avseven ile çok sayı kişi katıldı.
İstanbul valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, camii avlusunda şehit ailesine taziyede bulundu. Ardından ikindi namazının ardından cenaze törenine geçildi. Kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından şehidin naaşı silah arkadaşlarının omzunda top arabasına konularak götürüldüğü Edirnekapı Şehitliğinde toprağa verildi.
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