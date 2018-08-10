Ağrı şehidini son yolculuğuna uğurladı

Oğuzhan ÇELİK/TUTAK (Ağrı), (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine dün PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyinden yaptığı havanlı saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Güç (23), memleketi Ağrı'nın Tutak ilçesinde gözyaşı ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Güvendağı üs bölgesine dün PKK'lı teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Ömer Güç şehit oldu, 5 asker yaralandı. Şehit Ömer Güç'ün cenazesi, aynı gün helitkopterle memleketi Ağrı'ya getirilerek devlet hastanesinin morguna konuldu.

4'ü kız, 5 çocuk sahibi Melahat-Nizamettin Güç çiftinin en küçük çocukları olan Şehit Ömer Güç için bugün tören düzenlendi. Sabah saatlerinde hastane morgundan alınan şehidin naaşı, Tutak ilçe merkezine getirildi. Burada bekleyen kalabalık Şehit Ömer Güç'ün cenazesini, "Şehidim akkını helal et bize", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK", "Askere uzanan eller kırılsın" sloganları ile merkez camisine götürdü. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına, protokol, şehidin yakınları ve binlerce kişi katıldı.

İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun kıldırdığı cenaze namazından sonra, Şehit Ömer Güç'ün tabutu omuzlara alınarak tekbir eşliğinde cenaze aracına konuldu. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Güç'ün cenazesi, Akyele köyüne götürülerek köy mezarlığında gözyaşı ve dualarla toprağa verildi.