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Ağrı TÜGVA’dan Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 10:05 | Son Güncelleme

Türkiye Gençlik Vakfı ( TÜGVA) Ağrı İl Temsilcisi Kadir Toğrul ve yönetim kurulu üyeleri, Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp’ı ziyaret etti.Gerçekleşen ziyarette İl Müdürü Alp’e çalışma ve projeleri hakkında bilgi veren İl Temsilcisi Kadir Toğrul, eğitim alanında yapılan çalışmalar yanı sıra gençliğe yönelik faaliyetlerinde yapıldığını belirtti.

Ağrı TÜGVA’dan Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı ( TÜGVA) Ağrı İl Temsilcisi Kadir Toğrul ve yönetim kurulu üyeleri, Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp’ı ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette İl Müdürü Alp’e çalışma ve projeleri hakkında bilgi veren İl Temsilcisi Kadir Toğrul, eğitim alanında yapılan çalışmalar yanı sıra gençliğe yönelik faaliyetlerinde yapıldığını belirtti. Tuğrul, “Türkiye Gençlik Vakfı Ağrı İl Temsilcisi olarak Ağrı’da ki tüm gençlerimize ulaşıp, sosyal ve kültürel faaliyetlerimize katılım sağlamaları için yönetim kurulu arkadaşlarımız ile birlikte çalışacağız” dedi.
Gençliğin en iyi şekilde yetiştirilmesi için yapılacak çalışmalar konusunda vakıf yönetimine tavsiyelerde de bulunan İl Müdürü Alp, TÜGVA Ağrı İl Temsilciliğinin gençlerin gelişimi için yapacağı çalışmalarda destek vereceklerini belirtti. Alp, Türkiye Gençlik Vakfı’nın gençlik için önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyleyerek, vakıf yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi. Yapılacak tüm çalışmalarda imkânları doğrultusunda destek vereceklerini de belirtti.
TÜGVA Ağrı İl Temsilcisi Kadir Toğrul gerçekleşen ziyarette İl Müdürü Alp’e isminin yazıldığı Kaligrafi Tabak hediye etti.

Ağrı TÜGVA’dan Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ziyaret

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