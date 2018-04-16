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Ağrı Valisi Elban'dan yaralı askerlere ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 21:18 | Son Güncelleme

Ağrı Valisi Elban'dan yaralı askerlere ziyaret

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Dağı'ndaki operasyonda yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.

Vali Elban, Ağrı Devlet Hastanesi ve Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavi gören askerlere ziyarette bulunarak, geçmiş olsun diledi.

Elban, sağlık durumları hakkında bilgi aldığı yaralı askerlerle bir süre sohbet etti.

Ziyarette Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız da hazır bulundu.

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Ağrı Ağrı Valisi Süleyman Elban yaralı askerleri ziyareti

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