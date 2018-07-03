Ağrı Valisi'nden 'Leyla' açıklaması: Ölüm nedeni aç bırakılması, gözaltı var (3)

'MEDYUM' KADIN SERBEST BIRAKILDI

Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü, Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra, dün 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı. Osmaniye'den Bezirhane köyüne gelen ve 'medyum', 'cinci hoca' olduğunu iddia eden kadın, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

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