Ağrı Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Yurt-Ay-Der) Başkanı Recep Çirik, bıçaklanan okul müdürü Yusuf Vural’a ilişkin, "Geleceğimizi aydınlatan öğretmenlerimize sahip çıkalım" dedi.

Yurt- Ay- Der Başkanı Recep Çirik, Patnos ilçesine bağlı Aktepe köyündeki Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Yusuf Vural’ın bir öğrencinin kardeşi tarafından sırtından bıçaklanması olayını sert bir dille kınadı.

Çirik,"Patnos ilçesine bağlı Aktepe köyündeki Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Yusuf Vural’ın bir öğrencinin kardeşi tarafından sırtından bıçaklanması bizi yürekten yaralamıştır. İnsanlığı cehaletin karanlığından kurtarmakla, çocukları geleceğe hazırlamakla görevli öğretmenleri silahla korkutmanın, şiddetle sindirmenin, can güvenliğiyle tehdit etmenin kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur. Bu türden şiddet hadiseleri öğretmenlerin, idarecilerin ruh dünyasında tamiri mümkün olmayan yaralar açmakta; mesleğe ilişkin güvenlerini kaybederek, mesleki verimliliklerinin düşmesine neden olup eğitimin niteliğine de doğrudan etki etmektedir. Şiddet gibi toplumsal sorun haline gelen bu konuda ortak tavır geliştirmek ve çözüm bulmak, sorunun üstesinden gelinmesi için sorumluluk almak artık bir zorunluluktur. Buradan hareketle, sorunun çözümü için herkesi elini taşın altına koymaya çağırıyoruz. Ağrı Yurt- Ay- Der olarak, eğitim çalışanlarına uygulanan şiddeti kınıyor, kamuoyunu daha duyarlı davranmaya davet ediyoruz" dedi.