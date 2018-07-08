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Ağrı'da 1 asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 08:35 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde el bombasının kazara patlaması sonucu bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde el bombasının kazara patlaması sonucu bir asker şehit olduğu, iki asker yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde el bombasının kazara patlaması sonucu bir askerin şehit olduğu, iki yaralandığı yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Ağrı'da 1 asker şehit oldu

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