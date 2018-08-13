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Ağrı'da 102 kilogram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 20:21 | Son Güncelleme

Ağrı'da 102 kilogram eroin ele geçirildi

Ağrı'da bir tırda yapılan aramada 102 kilo 372 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şeker Yolu Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği ve plakası belirtilmeyen bir tırı durdurdu.

Tırda narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada, çuvallar içine gizlenmiş 196 paket halinde 102 kilo 372 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili tır sürücüsü ile İran uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Ağrı eroin TIR uyuşturucu

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