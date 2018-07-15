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Ağrı'da, 1500 metrede 48 derece jeotermal su bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 12:00 | Son Güncelleme

AĞRI’da nisan ayında başlanan sondaj çalışmalarında bin 500 metre derinlikte, 48 derece sıcaklığında jeotermal su bulundu.

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI’da nisan ayında başlanan sondaj çalışmalarında bin 500 metre derinlikte, 48 derece sıcaklığında jeotermal su bulundu. Ağrı İl Özel İdaresi ile Maden Tetkik Arama (MTA) Enstitüsü arasında imzalanan protokol gereği, havalimanı güzergahında Nisan ayında başlatılan jeotermal su sondaj çalışmasında 1500 metre derinlikte 48 derece sıcaklıkta termal su bulundu. Ağrı Valisi ve Belediye Başkanı Süleyman Elban, jeotermal suyun bulunmasının kentte kaplıca turizminin geliştireceğini söyledi. Elban, “Bugün tarifi imkansız bir mutluluk içinde olduğumu ve sizin de aynı duyguları paylaştığınızı biliyorum. Geçen yıl eylül ayında il merkezinde jeotermal kaynak bulunduğu konusundaki düşüncelerimizi MTA Genel Müdürlüğü ile paylaştık. Kendileri uzman ekiplerini ilimize gönderdiler. 2 aylık bir etüt çalışması gerçekleştirdiler ve bulunduğumuz alanda sondaj kararı verildi. Nisan ayında sondaj çalışması başladı. Bu çalışma neticesinde arzu ettiğimiz miktar ve derecenin üzerinde jeotermal su kaynağına ulaşıldı. İl Özel İdaresi ve MTA Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol uyarınca 3,4 milyon liralık bir maliyet oluştu. Çıkan jeotermal suyun sıcaklığı 48 derecedir. Kaplıca için gerekli olan sıcaklığın üzerinde bir derecedir. Kuyuda, saniyede 38 litre su bulunmaktadır. Bu su kaynağıyla 30 civarında otel ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak miktara tekabül ediyor. Hiçbir enerji ve motor kullanmadan da artezyen yaparak 20 litre su kendiliğinden çıkmaktadır. İlimiz ekonomisi ve istihdamı için çok önemli bir proje ve kaynak olduğunu, ilimiz için bir güç olduğunu değerlendiriyoruz. Burada yatırım yapacak olan yatırımcılarımıza bol kazanç, çalışacak kişilere de iyi bir iş ortamı olmasını diliyorum. Konum itibari ile kuyunun bulunduğu alan çok değerli ve stratejik bir alanda. Havaalanına yürüme mesafesinde. Bizim temel iddiamız şuydu, bu jeotermal bölgeye havaalanından gelen insanların yürüyerek gelebilecekleri bir alan oluşturmak. Bu iddiamızın doğruluğunu ispatlamak için yıl sonuna kadar 140 metrelik bir köprü yapıyoruz. Bu alanı hemen Ağrı-Van karayoluna kestirmeden bağlıyoruz" diye konuştu. Sondaj çalışmalarında birçok kişinin emeği olduğunu belirten Elban, "MTA envanterinde sınırlı olan bu aracın kısa süre içerisinde gelmesini sağlayan dönemin Enerji Bakanı, şimdiki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eski müsteşar ve şimdiki Enerji Bakanımız Sayın Fatih Dönmez ve MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem’e çok teşekkür ediyoruz. Bu iş, rekor denebilecek bir süre içerisinde gerçekleşti. MTA Genel Müdürlüğümüzün hem merkezde çalışan ve onların deyimiyle kampta çalışan arkadaşlarımızın yoğun gayretleriyle, onların emekleri ve duaları neticesinde bu su çıktı. Huzurlarınızda tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

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