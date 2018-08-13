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Ağrı'da 169 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 16:42 | Son Güncelleme

Ağrı'da 169 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Ağrı'da bir tırda yapılan aramada, 169 kilo 500 gram eroin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda, Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda arama yapıldı.

Aramada, 169 kilo 500 gram eroin ele geçiren ekipler, tır sürücüsünü gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı eroin Gürbulak Gümrük Kapısı uyuşturucu

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