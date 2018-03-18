HABER

Ağrı’da 18 Mart Çanakkale Zaferi programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 15:31 | Son Güncelleme

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yılı dolayısıyla Ağrı’da tören düzenlendi.
Abide Meydanı’nda gerçekleştirilen törende Süleyman Elban ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli anıta çelenk sundu. Ardından Hava Şehitleri Anıtı’da anıt özel defterini imzalayan Vali Elban, anıta karanfil bıraktı. Tören daha sonra Semerkant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Kültür ve Kongre Merkezi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan program öğrencilerin şiir okumasıyla devam etti. Törende öğrencilerin sahnelediği ve Çanakkale şehitlerinin anlatıldığı tiyatro oyunu, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Çanakkale Zaferi konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında birinci dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Törene, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, vali yardımcıları Yakup Ömeroğlu, Onur Kökçü ve Ejder Demir, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Ağrı’da 18 Mart Çanakkale Zaferi programı

1 / 6

Ağrı’da 18 Mart Çanakkale Zaferi programı

Ağrı’da 18 Mart Çanakkale Zaferi programı
2 / 6

Ağrı’da 18 Mart Çanakkale Zaferi programı

Ağrı’da 18 Mart Çanakkale Zaferi programı
3 / 6

Ağrı’da 18 Mart Çanakkale Zaferi programı

Ağrı’da 18 Mart Çanakkale Zaferi programı
4 / 6

Ağrı’da 18 Mart Çanakkale Zaferi programı

Ağrı’da 18 Mart Çanakkale Zaferi programı
5 / 6

Ağrı’da 18 Mart Çanakkale Zaferi programı

Ağrı’da 18 Mart Çanakkale Zaferi programı
6 / 6

Ağrı’da 18 Mart Çanakkale Zaferi programı

Ağrı’da 18 Mart Çanakkale Zaferi programı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suudi Prens hakkında müthiş iddia! Annesini engelliyor...

Suudi Prens hakkında müthiş iddia! Annesini engelliyor...

Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor

Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor

Son dakika! TSK'dan Afrin açıklaması...

Son dakika! TSK'dan Afrin açıklaması...

Bahçeli dokuzuncu kez genel başkan

Bahçeli dokuzuncu kez genel başkan

Cumhurbaşkanı, temel atma töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı, temel atma töreninde konuşuyor

Hasan Celal Güzel yoğun bakıma alındı

Hasan Celal Güzel yoğun bakıma alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.