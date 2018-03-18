Ağrı’da 18 Mart Çanakkale Zaferi programı

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yılı dolayısıyla Ağrı’da tören düzenlendi.

Abide Meydanı’nda gerçekleştirilen törende Süleyman Elban ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli anıta çelenk sundu. Ardından Hava Şehitleri Anıtı’da anıt özel defterini imzalayan Vali Elban, anıta karanfil bıraktı. Tören daha sonra Semerkant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Kültür ve Kongre Merkezi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan program öğrencilerin şiir okumasıyla devam etti. Törende öğrencilerin sahnelediği ve Çanakkale şehitlerinin anlatıldığı tiyatro oyunu, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Çanakkale Zaferi konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında birinci dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, vali yardımcıları Yakup Ömeroğlu, Onur Kökçü ve Ejder Demir, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.