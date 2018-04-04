Ağrı’da 2 bin 700 rakımlı bölgede yollar açıldı

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar yağışının ardından kapanan yollar ulaşıma açıldı.
Taşlıçay ilçesinde 2 bin 700 metre yükseklikte yer alan Yeltepe köyü ve Tutak mezrasında yollar tipi ve kar nedeniyle kapanınca İlçe Özel İdaresi ekipleri harekete geçti. İlçeye 22 kilometre uzaklıkta bulunan Yeltepe köyü yolunu ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf eden ekipler vatandaşların mağduriyetini giderdi. Zaman zaman yüksekliği 5 metreye kadar varan kar, ekiplere zor anlar yaşattı. Kış mevsiminde vatandaşların yaşamadığı yaz aylarında ise yayla olarak kullanılan Tutak mezrası yolu da yoğun çabaların ardından ulaşıma açılarak çevre köyler ve ilçeyle ulaşımı sağlandı.
Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir
Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alınıyor
MİT, 6 bin kripto ismi tespit etti!
İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı
Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Eve dönüş vakti
3 çocuklu yengesine tecavüz etti
Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...
Instagram kullanıcılarına kötü haber! Apple Watch uygulamasını kapatıldı
İlk fotoğraflar geldi
İlişkiye hiç bu gözle bakılmamıştı! Bunlara bakarken çok eğleneceksiniz
AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum