Ağrı'da 2018 yatırım yılı olacak

Elban, "Orada yapılacak oteller, kentin yatak kapasitesine ciddi bir ivme kazandıracak. Kaplıca, turizme inanılmaz bir destek olacaktır. Şehir merkezinde olacağı için hem şehir, hem de kaplıca otel olacak. Orada 8 dönüm yerimiz var. Otelleri oraya düşünüyoruz. Eğer su bizim düşündüğümüz 70 derecenin üzerine çıkarsa şehrin ısıtmasını da planlıyoruz." dedi.

-"Seneye kış olsun diye dua edeceğiz"

Kış mevsiminin önceki yıllara göre daha yağışsız geçtiğini anımsatan Elban, hava sıcaklıklarındaki ani yükseliş ve düşüşlerin asfalt zemine büyük hasar verdiğine değindi.

"Bu yıl karla mücadele çalışmalarında tasarrufumuz oldu diye çok seviniyordum." diyen Elban, şöyle devam etti:

"Ama her gece sıfırın altında 7-8 derece, gündüz artı 3-4 derece sıcaklık bir tane sağlam yol bırakmadı. Geçen yıl kasımda donuyor, nisanda çözülüyordu ve yollar bozulmuyordu. Şimdi her akşam don, her sabah çözülme ve alt yapı da sağlam olmayınca sonuç bu oldu. Meteoroloji pazar gününe kadar yağışlı gösteriyor. Yaptıklarımız da ilk yağmurda patlayacak gibi. Havanın ilk başta avantajımıza olacağını düşünüyorduk. Bir milyon liraya yakın mazot tasarruf ettik. Ama sonradan anladık ki seneye kış olsun diye dua edeceğiz."