HABER

Ağrı’da 250 öğrenci kayaklı koşu ve ayak yarışmalarında yarışacak

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 07:29 | Son Güncelleme

Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu K2 ve Minikler Ligi 1.Ayak Yarışmaları Ağrı’da başladı.Eleşkirt ilçesi Güney Kaya mevkisinde gerçekleşen yarışmalara 32 ilden 250’ye yakın sporcu mücadele edecek.

Ağrı’da 250 öğrenci kayaklı koşu ve ayak yarışmalarında yarışacak

Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu K2 ve Minikler Ligi 1.Ayak Yarışmaları Ağrı’da başladı.
Eleşkirt ilçesi Güney Kaya mevkisinde gerçekleşen yarışmalara 32 ilden 250’ye yakın sporcu mücadele edecek. İlk gün düzenlenen yarışmaları Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Kayak İl Temsilcisi Erhan Dursun,Kayak Federasyonu Temsilcisi Ali Yılmaz antrenörler ve çok sayıda sporcu izledi. Sporcuların birinci olabilmek için gösterdikleri performans dikkat çekti.
Müsabaka hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Spor Şube Müdürü Cemil Budak; “Türkiye Kayak Federasyonu tarafından bu yıl yine ilimize çok önemli bir yarışma verildi. Ağrı Valiliğimizin destekleriyle İl Müdürlüğü olarak en iyi şekilde müsabakaya ev sahipliği yapıyoruz. Ağrı’dan müsabakalara 15 sporcu katılım sağladı. Tüm sporculara başarılar diliyoruz” dedi.

Ağrı’da 250 öğrenci kayaklı koşu ve ayak yarışmalarında yarışacak

Ağrı’da 250 öğrenci kayaklı koşu ve ayak yarışmalarında yarışacak

Ağrı’da 250 öğrenci kayaklı koşu ve ayak yarışmalarında yarışacak

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var

Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Ünlü şarkıcı Adnan Oktar'ın sıra gecesinde sahne aldı!

Ünlü şarkıcı Adnan Oktar'ın sıra gecesinde sahne aldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Minikler can dostlarıyla güzel bir hafta sonu geçirdi

Minikler can dostlarıyla güzel bir hafta sonu geçirdi

1100 özel harekatçı polis desteğe gidiyor!

1100 özel harekatçı polis desteğe gidiyor!

Gençlerden hayat kurtaracak proje

Gençlerden hayat kurtaracak proje

Ağrı’da sporculardan Mehmetçiğe anlamlı destek

Ağrı’da sporculardan Mehmetçiğe anlamlı destek

Hamur’da Z- Kütüphane açılışı yapıldı

Hamur’da Z- Kütüphane açılışı yapıldı

Vali Elban şehit yakınları ve gazilerle buluştu

Vali Elban şehit yakınları ve gazilerle buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.