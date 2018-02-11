Ağrı’da 250 öğrenci kayaklı koşu ve ayak yarışmalarında yarışacak

Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu K2 ve Minikler Ligi 1.Ayak Yarışmaları Ağrı’da başladı.

Eleşkirt ilçesi Güney Kaya mevkisinde gerçekleşen yarışmalara 32 ilden 250’ye yakın sporcu mücadele edecek. İlk gün düzenlenen yarışmaları Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Kayak İl Temsilcisi Erhan Dursun,Kayak Federasyonu Temsilcisi Ali Yılmaz antrenörler ve çok sayıda sporcu izledi. Sporcuların birinci olabilmek için gösterdikleri performans dikkat çekti.

Müsabaka hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Spor Şube Müdürü Cemil Budak; “Türkiye Kayak Federasyonu tarafından bu yıl yine ilimize çok önemli bir yarışma verildi. Ağrı Valiliğimizin destekleriyle İl Müdürlüğü olarak en iyi şekilde müsabakaya ev sahipliği yapıyoruz. Ağrı’dan müsabakalara 15 sporcu katılım sağladı. Tüm sporculara başarılar diliyoruz” dedi.