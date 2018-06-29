Ağrı'da 37 kilogram eroin ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda 37 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik Doğubayazıt ilçesine bağlı Bölücek köyünde operasyon yaptı.

Operasyonda arama yapılan bir evde, torbaya konulan paketlerde 37 kilogram eroin bulundu.

Uyuşturucuya el koyan jandarma, olaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

