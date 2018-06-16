HABER

Ağrı'da 4 yaşındaki çocuk kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 13:48 | Son Güncelleme

Ağrı'da 4 yaşındaki çocuk kayboldu

Ağrı'da bayramlaşmak için ailesiyle dedesinin köyüne giden 4 yaşındaki çocuk kayboldu.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çifti, bayramlaşmak için dün çocukları Leyla Aydemir'i de yanlarına alarak 15 kilometre uzaklıktaki Bezirgan köyüne gitti.

Köy mezarlığını ziyaretlerin ardından Nihat Aydemir, kızını babasına ait evin önüne bırakıp içeri girdi. Yaklaşık 15 dakika sonra evden çıkan baba Aydemir ve yakınları, Leyla'yı göremeyince çevrede arama yaptı.

Aramalara rağmen küçük çocuğu bulamayan ailesi, durumu jandarma ve Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğüne bildirdi.

Köye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede geniş çaplı arama başlattı.

Baba Aydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının babasına ait evin önündeyken aniden kaybolduğunu söyledi.

Aydemir, "Babamın evine gelişimizin ardından 15 dakika geçmedi, kızım kayboldu, köylülerle aradık ama bulamadık. Jandarma ve AFAD burada kızımı arıyor. Kızımı gören, nerede olduğunu bilenlerin Allah rızası için bize bildirmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Ekipler, arama köpeklerinin de desteğiyle minik Leyla'yı bulmaya çalışıyor.

PARTNERSosyal medyayı salladılarSosyal medyayı salladılar
Antalya'da fırtına ve dolu tarım alanlarını vurdu (3)Antalya'da fırtına ve dolu tarım alanlarını vurdu (3)
Elazığ'da Mustafa Ceceli konseri Elazığ'da Mustafa Ceceli konseri 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Kayıp kız çocuğu

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lunaparkta balerin faciası!

Lunaparkta balerin faciası!

Hayvanlara işkence yapanlara hapis cezası geliyor!

Hayvanlara işkence yapanlara hapis cezası geliyor!

Turistleri taşıyan midibüs, traktörle çarpıştı

Turistleri taşıyan midibüs, traktörle çarpıştı

Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu

Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu

Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Suruç saldırısıyla ilgili 19 kişi gözaltında!

Suruç saldırısıyla ilgili 19 kişi gözaltında!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.