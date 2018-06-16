Ağrı'da 4 yaşındaki çocuk kayboldu

Ağrı'da bayramlaşmak için ailesiyle dedesinin köyüne giden 4 yaşındaki çocuk kayboldu.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çifti, bayramlaşmak için dün çocukları Leyla Aydemir'i de yanlarına alarak 15 kilometre uzaklıktaki Bezirgan köyüne gitti.

Köy mezarlığını ziyaretlerin ardından Nihat Aydemir, kızını babasına ait evin önüne bırakıp içeri girdi. Yaklaşık 15 dakika sonra evden çıkan baba Aydemir ve yakınları, Leyla'yı göremeyince çevrede arama yaptı.

Aramalara rağmen küçük çocuğu bulamayan ailesi, durumu jandarma ve Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğüne bildirdi.

Köye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede geniş çaplı arama başlattı.

Baba Aydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının babasına ait evin önündeyken aniden kaybolduğunu söyledi.

Aydemir, "Babamın evine gelişimizin ardından 15 dakika geçmedi, kızım kayboldu, köylülerle aradık ama bulamadık. Jandarma ve AFAD burada kızımı arıyor. Kızımı gören, nerede olduğunu bilenlerin Allah rızası için bize bildirmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Ekipler, arama köpeklerinin de desteğiyle minik Leyla'yı bulmaya çalışıyor.

