Ağrı'da 4 yaşındaki kız çocuğunun kaybolması

Ağrı'da ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları, köy ve çevresinde devam ediyor.
Jandarma, AFAD ekipleri ile güvenlik korucularının sürdürdüğü arama çalışmalarına bugün kentteki sivil toplum örgütleri de destek verdi.
Yaklaşık 100 kişiden oluşan gönüllülerin katıldığı arama çalışmaları sabah saatlerinde 4 kola ayrılarak sürdürüldü.
Köy içerisindeki şüpheli yerler uzman ekipler tarafından aranırken, köy dışındaki alanlar ise yine gönüllülerin ağırlıkta olduğu gruplarca kontrol edilmeye başlandı.
Arama çalışmalarında, cami hoparlöründen köy içerisindeki kilitli olan tandır evi, ahır gibi yerlerin açılması istendi.
Yaklaşık 250 kişinin görev aldığı arama çalışmalarının gün boyu süreceği belirtildi.
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