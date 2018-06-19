Ağrı'da 4 yaşındaki kız çocuğunun kaybolması

Ağrı'da ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunun babası Nihat Aydemir, bayram günü bölge köylerinde dolaşan bir minibüsten şüphelendiklerini belirterek, "Kesinlikle o transit kızımı aldı. Ortaya çıksın desin ki 'ben değilim'. Onu gören çocuklar da var." dedi.

Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları, köy ve çevresinde devam ediyor.

Sabah saatlerinde sivil toplum örgütü temsilcilerinin başlattığı kampanya ile köye gelen gönüllülerin de destek verdiği aramalarda, köyün içerisi ve çevresinde tekrar detaylı bir arama yapıldı.

Öğle saatlerinden sonra köy içerisinden geçen dere, sazlık bölge ve civardaki metruk yapılar ile ahır, tandır evi gibi yerleri arayan AFAD, jandarma, güvenlik korucuları ve gönüllüler, tüm aramalara rağmen herhangi bir ize rastlamadı.

Kızının aramaların beşinci gününde de bulunamadığını anlatan baba Nihat Aydemir, son olarak bayram günü bölge köylerinde dolaşan kapalı bir minibüsten şüphelendiklerini ifade etti.