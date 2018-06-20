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Ağrı'da 4 yaşındaki kız çocuğunun kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 18:40 | Son Güncelleme

Baba Nihat Aydemir: - "Bugün çok umutluyum ve neşeliyim. İnşallah benim çocuğum gelecek. Onu bekliyorum"

Ağrı'da ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunun babası Nihat Aydemir, "Bugün çok umutluyum ve neşeliyim. İnşallah benim çocuğum gelecek. Onu bekliyorum." dedi.

Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir'i arama çalışmaları bugün tamamlandı.

Jandarma, AFAD ekipleri, güvenlik korucuları ile Jandarma Genel Komutanlığından gönderilen iki kadavra ve ceset arama köpeğinin katıldığı arama çalışmalarına yarın devam edecek.

Baba Nihat Aydemir, tüm aramalara rağmen kızının halen bulunamadığını, ancak kendisinin çok umutlu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Çocuğum kesinlikle dışarıda bir yerde. Geleceğine de inanıyorum. Yalnız onu götüren adam belki korkuyordur. Ama Allah rızası için onu başka bir yere bıraksın. Biz de Leyla'yı alalım. Ben bir yere gittim, araştırdım. Ona yemek veriyor. Kızım yemek yemiyor. Çocuğuma süt versin ve onu bir yere bıraksın. Allah rızası için biz de çocuğumuzu alalım. Bugün çok umutluyum ve neşeliyim. İnşallah benim çocuğum gelecek. Onu bekliyorum."

Kızını kaçıran kişi ya da kişilerin köye geri getirme korkusu yaşayabileceklerini aktaran Aydemir, şunları kaydetti:

"Korkuyorlarsa bir hastaneye, karakola bıraksınlar. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bizim emniyet güçlerimiz var. Onlara yakın bir yere bıraksın. Sağ olsunlar emniyetimiz de alıp bize teslim eder. Ben bunu bekliyorum o adamdan. Rica ediyorum. Eğer onda biraz merhamet varsa kızımı bıraksın. Biz perişan durumdayız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kızının bulunmasına yönelik yardım talebinde bulunan Aydemir, "Allah rızası için bize yardım etsin. Sayın cumhurbaşkanımız ne gerekiyorsa yapsın. Ben ona inanıyorum." dedi.

Dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinden destek telefonları aldığını sözlerine ekleyen Aydemir, özellikle 300 bin lira ödülü karşılamak isteyenlerin yoğunlukta olduğuna dikkati çekerek, kendisini arayarak bu desteği veren herkese teşekkür etti.

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Ağrı Baba Nihat Aydemir Bezirhane köyü kayıp kız çocuğu Leyla Aydemir

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