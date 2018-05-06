HABER

Ağrı'da 4,2 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 22:06 | Son Güncelleme

Ağrı'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ağrı'da merkez üssü kent merkezi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.18'de, merkez üssü Ağrı kent merkezi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı hissedildi.

Deprem sebebiyle endişeli anlar yaşayan bazı vatandaşlar evlerinden sokağa çıktı.

Ege yine sallandı!Ege yine sallandı!
Korkutan uyarı: Beklenen büyük depremin ayak sesleriKorkutan uyarı: Beklenen büyük depremin ayak sesleri
İYİ Parti'ye bıçaklı saldırı!İYİ Parti'ye bıçaklı saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı deprem

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

MAÇ ÖZETİ | Teleset Mobilya Akhisarspor 1 - 2 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Teleset Mobilya Akhisarspor 1 - 2 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti seçim standına bıçaklı saldırı

İYİ Parti seçim standına bıçaklı saldırı

Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

Kız yurdunda korku dolu dakikalar!

Kız yurdunda korku dolu dakikalar!

Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı

Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.