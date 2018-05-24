Proje kapsamında kurulan kütüphaneleri açtıktan sonra bunu 81 ile yaymaya başladıklarını ifade eden Yalçın, "Programlar vesilesiyle gittiğimiz illerde kütüphanelerimizi açıyoruz. Bugün Ağrı'da bu güzel mekanda bu güzel kütüphanemizi açmanın şerefini, onurunu yaşamış olduk. Bizim amacımız bir eğitim sendikası olarak kitapla ilgili buluşmaları arttırabilmek, bunun neticesinde ortaya çıkacak verimi arttırmak ve toplumu geleceğe hazırlayabilmek." diye konuştu.

"Bu çalışmalar bizim sosyal sorumluluk çalışmalarımız. Bizim işimiz sadece ve sadece eğitim çalışanlarının mali ve ekonomik katkılarını geliştirmek olmamalıdır. Çünkü erdemli sendikal hareketin bu topluma sorumluluğu var. Akif İnan gibi bir münevverin kurduğu bir sendikanın o kapasiteye uygun davranması lazım. Onun için Genç Memur-Sen yapılanmasını oluşturduk. Genç Memur-Sen ile birçok çalışmaya imza attık."

- "İhmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri yıkar"

Yalçın, Genç Memur-Sen aracılığı ile başlattıkları 10 öğrencinin bir öğretmenle buluşması ve kitap okuyarak kritiğini yaptığı projeyi önemsediklerini söyledi.

Proje kapsamında öğrencileri yaklaşık 100 bin kitapla buluşturduklarını aktaran Yalçın, gittikleri illerde yerel yönetimlerden de büyük destekler aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çünkü onlar biliyorlar ki şehri imar edersiniz ama nesli ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil o şehri yıkar ve mutlaka yaptığınız yatırımlar boşa gider. Onlar da bu nedenle bu mütevazı çalışmaya destek verip kitapların temini konusunda işimizi kolaylaştırıyorlar. Geçenlerde bir ilimizde 5 bin öğrenciyle çalışılmıştı ve çalışmanın finali büyük bir salonda icra edildi."

Açılışa, Vali Yardımcısı Onur Kökçü, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Memur-Sen İl Başkanı Süleyman Gümüşer, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

