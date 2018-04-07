Ağrı'da 71 kilogram eroin ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde arazide gömülü 71 kilogram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yiğitdağı köyünde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.
Arazide yapılan aramada toprağa gömülü 71 kilo 400 gram eroin bulundu.
Uyuşturucuyla bağlantılı kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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