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Ağrı'da askeri araç devrildi: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 22:04 | Son Güncelleme

Jandarma özel harekat timini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 9 asker hafif yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 9 güvenlik görevlisi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat timini taşıyan askeri araç, Türkiye-İran sınırında yer alan Kozluk Karakolu yakınlarında devrildi.

Kazada, araçta bulunan 9 güvenlik görevlisi yaralandı.

Ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ağrı'da askeri araç devrildi: 9 asker yaralandıAğrı'da askeri araç devrildi: 9 asker yaralandı
Ağrı'da askeri araç devrildi: 9 asker yaralandıAğrı'da askeri araç devrildi: 9 asker yaralandı
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Anahtar Kelimeler:
9 yaralı Ağrı askeri araç

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