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Ağrı'da biri sağ 3 terörist ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 01:15 | Son Güncelleme

AĞRI İl Jandarma Komutanlığı, Ağrı Dağında PKK terör örgütüne yönelik sürüdürdüğü operasyonda biri sağ, ikisi ölü olmak üzere toplam 3 teröristi etkisiz hale getirdi.

AĞRI İl Jandarma Komutanlığı, Ağrı Dağında PKK terör örgütüne yönelik sürüdürdüğü operasyonda biri sağ, ikisi ölü olmak üzere toplam 3 teröristi etkisiz hale getirdi.
Bölgede sürdürülen operasyonda 1 adet 5,56 mm M-16 piyade tüfeği, 2 adet 7,62 mm Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 5 adet el bombası, 10 adet Kaleşnikof şarjörü ve 2 adet M-16 P.Tf. şörjörü, 1 adet güneş paneli, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet büyük telsiz, 1 adet küçük telsiz, 30 m. uzunluğunda elektrik kablosu ve çok miktarda erzak, doküman ve tıbbi malzeme de ele geçirildi.
Sağ yakalanan teröristin ilk ifadesine göre; cesetlerine ulaşılan 2 Bölücü Terör Örgütü mensubunun, 26 Haziran 2018 tarihinde Ağrı Dağında meydana gelen Mevlüt Bengi isimli sivil vatandaşın öldürülme olayının planlayıcısı ve uygulayıcılarından oldukları tespit edildi.

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