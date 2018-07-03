Ağrı'da çocuklara yönelik saldırılar kınandı

Ağrılı taraftar grubu, dedesini ziyaret etmek için gittiği köyde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümünü düzenlediği basın açıklamasıyla kınadı.

Ağrıspor Barikat04 Taraftarlar Derneği üyeleri ve vatandaşlardan oluşan bir grup, kent merkezinde ikamet eden Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan kızları Leyla Aydemir için bir araya geldi.

İl merkezindeki dört yol kavşağında toplanan grup, ellerinde "İdam istiyoruz", "Affet bizi Leyla seni koruyamadık", "Susma suça ortak olma", "Minik bedenimin sesi ol", "İdam istiyoruz, hadım istemiyoruz" şeklinde pankartlar açtı.

Hayatını kaybeden Leyla ile diğer çocukların fotoğraflarını taşıyan çocuklar ile büyükler, "İdam istiyoruz" şeklinde sloganlar atarak çocuklara yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

-"Yüreklerimiz parçalanıyor, ağlamak istiyoruz"

Grup adına açıklamayı okuyan Kadir Barışan, son günlerde ülke gündeminde olan taciz, tecavüz, çocuk istismarı ve çocuk ölümlerinin toplumda derin yaralar açtığını söyledi.