Ağrı'da evin kileri çöktü: 2 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir evin kiler bölümünde meydana gelen çökme sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suluçam köyünde Songül Özcan'a (38) ait tek katlı evin kiler bölümü, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Kilerde tandır ekmeği yapıldığı sırada yaşanan çökme sonucu ev sahibesi ile oğlu İslam Özcan (18) göçük altında kalarak yaralandı.

Yaralılar, durumu fark eden köylüler tarafından güçlükle kurtarıldı.

Köylülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, anne Özcan'ın çökme sırasında yanan tandırın üzerine düştüğü için vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Köylülerden Dursun Kaya, olayı haber alır almaz evin bulunduğu yere gittiklerini ve yaralıları çıkardıklarını belirterek, "Bir yandan ellerimizle yaralıları enkazdan çıkarmaya çalıştık, diğer yandan da ekiplere haber verdik." dedi.

