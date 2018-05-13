HABER

Ağrı'da evin kileri çöktü: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 20:46 | Son Güncelleme

Ağrı'da evin kileri çöktü: 2 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir evin kiler bölümünde meydana gelen çökme sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suluçam köyünde Songül Özcan'a (38) ait tek katlı evin kiler bölümü, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Kilerde tandır ekmeği yapıldığı sırada yaşanan çökme sonucu ev sahibesi ile oğlu İslam Özcan (18) göçük altında kalarak yaralandı.

Yaralılar, durumu fark eden köylüler tarafından güçlükle kurtarıldı.

Köylülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, anne Özcan'ın çökme sırasında yanan tandırın üzerine düştüğü için vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Köylülerden Dursun Kaya, olayı haber alır almaz evin bulunduğu yere gittiklerini ve yaralıları çıkardıklarını belirterek, "Bir yandan ellerimizle yaralıları enkazdan çıkarmaya çalıştık, diğer yandan da ekiplere haber verdik." dedi.

Sır perdesi çözülemedi! Bu tabutta 2 cenaze varSır perdesi çözülemedi! Bu tabutta 2 cenaze var
Soma'da madenci tekmelemişti! Yıllar sonra açıklama yaptıSoma'da madenci tekmelemişti! Yıllar sonra açıklama yaptı
Muharrem İnce'ye sürpriz! Mitingde duygu dolu anlarMuharrem İnce'ye sürpriz! Mitingde duygu dolu anlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 yaralı Ağrı çökme Doğubayazıt Evin kiler bölümü çöktü Suluçam Köyü

En Çok Okunan Haberler

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Muharrem İnce: O tekme atandan hesap sormazsam namerdim

Muharrem İnce: O tekme atandan hesap sormazsam namerdim

ABD, İran'dan sonra Avrupalı şirketlere de yaptırım uygulanabileceğini açıkladı

ABD, İran'dan sonra Avrupalı şirketlere de yaptırım uygulanabileceğini açıkladı

Necati Doğru yazdı: Reis'in doping paketleri halka kurulmuş en pis tuzak

Necati Doğru yazdı: Reis'in doping paketleri halka kurulmuş en pis tuzak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

Ankara metrosunda şoke eden ölüm!

Ankara metrosunda şoke eden ölüm!

Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı

Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.