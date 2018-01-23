HABER

Ağrı'da gazdan zehirlenerek şehit olan uzman çavuş son yolculuğa uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 16:54 | Son Güncelleme 46 dakika önce

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - AĞRI Kapalı M Tipi Cezaevi'nin bahçesindeki kuyudan sızan metan gazı nedeniyle zehirlenen ve tedavi gördüğü hastanede 49 gün sonra şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Özden (43), memleketi Gaziantep'te gözyaşları arasında toprağa verildi.Ağrı Kapalı M Tipi Cezaevi'nde 3 yıl görev yapan, 3 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Özden, 4 Aralık'ta, kapatılan artezyen kuyusundan sızan gazdan etkilendi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde, 22 gün tedavi gördükten sonra Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Özden, 49 gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehidin cenazesi, askeri helikopterle dün memleketi Gaziantep'e getirildi. Şehit Özden için bugün öğle vakti Bahaeddin Nakıpoğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Adana Tümen Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor ile şehidin yakınları ve çok sayıda Gaziantepli katıldı.Şehidin eşi Emine, kızları Merve ve Büşra Özden ile babası Halil ve annesi Döne Özden, tabuta sarılarak, gözyaşı döktü. Şehidin kızı Merve Özden, boynuna taktığı babasının künyesini tabutun üzerine koyarak, öptü. Kılınan cenaze namazının ardından Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Özden'in cenazesi Asri Mezarlık'ta defnedildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Bilal Erdoğan fotoğrafı için Nevşin Mengü'den olay yorum

Bilal Erdoğan fotoğrafı için Nevşin Mengü'den olay yorum

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

Adnan Oktar olayında ortalık karıştı! İnanılmaz iddialar...

Adnan Oktar olayında ortalık karıştı! İnanılmaz iddialar...

İstifa Halinde İşsizlik Maaşı Bağlanır mı?

İstifa Halinde İşsizlik Maaşı Bağlanır mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Bolu Dağı'nda kar ve sis

Bolu Dağı'nda kar ve sis

Kaya Tarakçı resmen Çaykur Rizespor'da

Kaya Tarakçı resmen Çaykur Rizespor'da

Suriyeli mülteciler askerlik şubesine akın etti

Suriyeli mülteciler askerlik şubesine akın etti

2018 Oscar adayları açıklandı! Büyük heyecan

2018 Oscar adayları açıklandı! Büyük heyecan

Başbakan Yıldırım: Terör koridorunu başlarına yıkacağız

Başbakan Yıldırım: Terör koridorunu başlarına yıkacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.