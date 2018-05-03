Ağrı'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki anne ve baba ile 3 çocuk yaralandı.
Gürbulak Sınır Kapısı yönünden Doğubayazıt'a giden Maşallah Bildin (45) idaresindeki 04 D 6201 plakalı hafif ticari araç, Ağrı-İran karayolu Karaburun köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile eşi Güneş (29), çocukları Mustafa (2), Seda (7) ve Kader Bildin (10) yaralandı.
Ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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