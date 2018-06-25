Ağrı'da HDP 3, AK Parti 1 milletvekili çıkardı

AĞRI, (DHA)- AĞRI'da 27'nci dönem milletvekili seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 1, HDP 3 milletvekili çıkardı.

Ağrı'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde de olduğunu gibi sonuç değişmedi. Ekrem Çelebi AK Parti'den milletvekili seçilirken, HDP'den bir önceki dönem de milletvekilliği yapan Berdan Öztürk ile Dirayet Taşdemir yerini korudu. Abdullah Koç ise ilk kez milletvekili seçilerek HDP'nin Ağrı'da üçüncü sırasından milletvekili oldu.

AK Parti

Ekrem Çelebi kimdir?

1965 yılında Ağrı’da dünyaya gelen Çelebi, İşletme Ffakültesini bitirdikten sonra 22 yıl boyunca kamuda çeşitli kademelerde çalıştı. Lisansüstü eğitimini Çukurova Üniversitesi İşletme alanında tamamladı. Bir çok sivil toplum örgütünde aktif olarak görev aldı. Ağrı Vakfın’da danışma kurulu üyeliği görevini üstlendi. İnsan ve Kültür Vakfı, Genel Sekreterliğini yaptı. 24'ncü dönemde AK Parti’den Milletvekili seçilerek Plan ve Bütçe Komisyonunda yer aldı. Türkiye-Brezilya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olarak, TBMM adına faaliyetlerde bulundu. Son olarak AK Parti’nin MKYK ‘dan sonra önemli bir kurulu olan Siyasi Erdem ve Etik Kuruluna seçildi. AK Parti Genel Merkezinde Teşkilat Başkanlığında İl Koordinatörlüğü görevinde bulundu. Ayrıca İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakçı Kan’ın Başkanlığını yürüttüğü İnsan Hakları Başkanlığında, Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Evli ve iki çocuk babası olan Çelebi, orta derece ingilizce biliyor.