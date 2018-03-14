Ağrı’da ’İl Ekonomik Toplantısı’ yapıldı

Ağrı Valisi Süleyman Eban başkanlığında kentin sosyal, kültürel, ekonomik olarak kalkınması, tarihi zenginliklerinin tanıtımı, turizm, ekonomi ve ticaret potansiyelinin değerlendirildiği ’İl Ekonomik Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Ağrı’nın ekonomik ve turizm potansiyelini değerlendirmek, devam eden önemli yatırımlarla istihdam ve desteklemeler konularının ele alındığı İl Ekonomik Toplantısı valilik toplantı salonunda yapıldı. Vali Elban’ın başkanlık ettiği toplantıya kamu, özel sektör, oda ve sivil toplum kuruşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Süleyman Elban, İran ile ilgili faaliyetlerde ciddi iş birliğini hedeflediklerini anlatarak, hizmet kalitesini arttırmak için genelde neler yapılacağı konularında istişarede bulunmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Elban, “3 ay önce yaptığımız resmi toplantıda karşılıklı gidip gelme konusu görüştük ve İran’ın Maku kenti üzerinden Tebriz’e, diğerinin ise Hoy üzerinden Urumiye’yeseferlerimizi başlattık. İran ile turizm sektörü ile beraber diğer sektörlerde de gelişmeler sağlanması için çalışmalar yapmaktayız. Nisanın ikinci yarısında ticaret erbaplarından oluşan bir heyet oluşturularak yapılabilecek faaliyetleri görüşmek üzere İran’a göndermeyi planlıyoruz" dedi.

İran ile sadece turizm alanında değil diğer alanlarda ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Vali Elban, "Bizim her alanda eksiklerimizi görüp eksiklerimiz gidermek için çalışmalıyız. Karşılıklı gidip gelerek İran ile bağlarımızı güçlendirmeliyiz. Zamanla daha çok insanın ilimize gelmesi için Ağrılı gibi davranmamız misafirperver, güler yüzlü ve samimi olmamız yeterli olacaktır. Ticaret, turizm ve her alanda girişimlerimiz arttırmak için beraber çalışmalıyız” şeklinde konuştu.