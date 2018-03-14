HABER

Ağrı’da ’İl Ekonomik Toplantısı’ yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 10:04 | Son Güncelleme

Ağrı Valisi Süleyman Eban başkanlığında kentin sosyal, kültürel, ekonomik olarak kalkınması, tarihi zenginliklerinin tanıtımı, turizm, ekonomi ve ticaret potansiyelinin değerlendirildiği ’İl Ekonomik Toplantısı’ gerçekleştirildi.Ağrı’nın ekonomik ve turizm potansiyelini değerlendirmek, devam eden önemli yatırımlarla istihdam ve desteklemeler konularının ele alındığı İl Ekonomik Toplantısı valilik toplantı salonunda yapıldı.

Ağrı’da ’İl Ekonomik Toplantısı’ yapıldı

Ağrı Valisi Süleyman Eban başkanlığında kentin sosyal, kültürel, ekonomik olarak kalkınması, tarihi zenginliklerinin tanıtımı, turizm, ekonomi ve ticaret potansiyelinin değerlendirildiği ’İl Ekonomik Toplantısı’ gerçekleştirildi.
Ağrı’nın ekonomik ve turizm potansiyelini değerlendirmek, devam eden önemli yatırımlarla istihdam ve desteklemeler konularının ele alındığı İl Ekonomik Toplantısı valilik toplantı salonunda yapıldı. Vali Elban’ın başkanlık ettiği toplantıya kamu, özel sektör, oda ve sivil toplum kuruşu temsilcileri katıldı.
Toplantıda konuşan Vali Süleyman Elban, İran ile ilgili faaliyetlerde ciddi iş birliğini hedeflediklerini anlatarak, hizmet kalitesini arttırmak için genelde neler yapılacağı konularında istişarede bulunmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.
Elban, “3 ay önce yaptığımız resmi toplantıda karşılıklı gidip gelme konusu görüştük ve İran’ın Maku kenti üzerinden Tebriz’e, diğerinin ise Hoy üzerinden Urumiye’yeseferlerimizi başlattık. İran ile turizm sektörü ile beraber diğer sektörlerde de gelişmeler sağlanması için çalışmalar yapmaktayız. Nisanın ikinci yarısında ticaret erbaplarından oluşan bir heyet oluşturularak yapılabilecek faaliyetleri görüşmek üzere İran’a göndermeyi planlıyoruz" dedi.
İran ile sadece turizm alanında değil diğer alanlarda ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Vali Elban, "Bizim her alanda eksiklerimizi görüp eksiklerimiz gidermek için çalışmalıyız. Karşılıklı gidip gelerek İran ile bağlarımızı güçlendirmeliyiz. Zamanla daha çok insanın ilimize gelmesi için Ağrılı gibi davranmamız misafirperver, güler yüzlü ve samimi olmamız yeterli olacaktır. Ticaret, turizm ve her alanda girişimlerimiz arttırmak için beraber çalışmalıyız” şeklinde konuştu.

Ağrı’da ’İl Ekonomik Toplantısı’ yapıldı

Reuters duyurdu: TSK, Afrin'i kuşattı!Reuters duyurdu: TSK, Afrin'i kuşattı!
Erdoğan'ın torunu TRT'de yarışmaya katıldıErdoğan'ın torunu TRT'de yarışmaya katıldı
Son hali dehşete düşürdü!Son hali dehşete düşürdü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin için düzenlenen kermeste Altıntaş tek yürek oldu

Afrin için düzenlenen kermeste Altıntaş tek yürek oldu

Kardeşler son anda yer değiştirmiş

Kardeşler son anda yer değiştirmiş

İkiz jimnastikçilerin başarısı

İkiz jimnastikçilerin başarısı

Seferihisar Belediyesinde sözleşme sevinci

Seferihisar Belediyesinde sözleşme sevinci

Şaphane’de İngilizce Kursu

Şaphane’de İngilizce Kursu

75 yaşında üniversiteye hazırlanıyor

75 yaşında üniversiteye hazırlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.